Ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate (WTI) подорожчали на 38 центів.

У четвер, 23 лютого, ціни на нафту різко зросли. Ф'ючерси на нафту марки Brent піднялися на 41 цент, або на 0,5%, до 81,01 дол. за барель.

Як повідомляє Reuters, ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate (WTI) подорожчали на 38 центів, також на 0,5%, до 74,33 дол. за барель.

Відзначається, що обидва контрольні показники втратили більше 2 доларів в попередній торговий день через очікування більш агресивного підвищення процентних ставок.

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Як йдеться в матеріалі, нафта зростає в ціні в очікуванні даних про запаси. Оскільки учасники ринку переоцінили перспективи попиту та пропозиції – інвестори на енергетичних ринках зважують перспективи відновлення попиту в Китаї проти низького споживання в США та інших країнах з розвиненою економікою.

Ситуація з нафтою

Наприкінці травня 2022 року лідери країн ЄС домовилися про введення заборони на експорт російської нафти.

5 грудня 2022 року нафтові санкції ЄС проти Росії набули чинності.

Стеля цін означає, що з 5 грудня 27 країн Євросоюзу, Великобританія, США, Канада, Японія та Австралія надають послуги, пов'язані з російською танкерною нафтою, тільки в тому випадку, якщо її закупили за встановленою граничною ціною або нижче. Сировину дорожчу за 60 доларів за барель забороняється перевозити і страхувати. Йдеться тільки про перевезення по морю, на трубопровідну нафту заборона не поширюється.

З 5 лютого 2023 року заборонена закупівля російських нафтопродуктів.

1 лютого 2023 року набув чинності указ Путіна про заборону на експорт нафти по ціновій стелі.

Станом на 21 лютого 2023 року спостерігалося падіння цін на нафту на тлі побоювань уповільнення світової економіки і зниження попиту на паливо.

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