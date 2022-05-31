Також вони підтримали відключення "Сбербанку" від системи SWIFT.

Лідери країн Європейського Союзу дійшли угоди про часткову заборону експорту російської нафти в ЄС.

Про це повідомив Президент Європейської Ради Шарль Мішель в Twitter.

Тепер Євросоюз зможе заборонити ввезення близько 2/3 закуповуваної ним нафти з Російської Федерації, тим самим "скорочуючи величезне джерело фінансування її військової машини".

Крім того, новий пакет європейських санкцій включає відключення російського "Сбербанку" від міжнародної міжбанківської системи SWIFT, блокування трансляції ще трьох державних мовників Росії в ЄС, а також накладення санкцій на осіб, відповідальних за військові злочини в Україні.

"Максимальний тиск на Росію з метою припинення війни", - зазначив Мішель.

Також він повідомив, що Євросоюз спільно з G7 готовий виділити Україні 9 мільярдів євро фінансової допомоги.

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський під час виступу на засіданні Євроради заявив, що Європа повинна продемонструвати силу і узгодити шостий санкційний пакет.

Нагадаємо, що п'ятий пакет санкцій проти Росії набув чинності 8 квітня. У нього увійшла заборона на покупку російського вугілля з серпня 2022 року і заборона російським кораблям заходити в порти ЄС.

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