Нафта марки Brent подешевшала на 66 центів.

Станом на вівторок, 21 лютого, спостерігається падіння цін на нафту на тлі побоювань уповільнення світової економіки і зниження попиту на паливо.

Як повідомляє Reuters, нафта марки Brent подешевшала на 66 центів, або на 0,8%, до 83,41 долара за барель.

Ф'ючерси на американську нафту WTI на березень, термін дії яких закінчується у вівторок, 21 лютого, виросли на 4 центи, або на 0,1%, до 76,38 долара.

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Ф'ючерси на нафту WTI не були укладені в понеділок, 20 лютого, через державне свято в США. Квітневий контракт WTI, найбільш активний в даний час, подорожчав на 23 цента до $76,78.

Ситуація з нафтою

Наприкінці травня 2022 року лідери країн ЄС домовилися про введення заборони на експорт російської нафти.

5 грудня 2022 року нафтові санкції ЄС проти Росії набули чинності.

Стеля цін означає, що з 5 грудня 27 країн Євросоюзу, Великобританія, США, Канада, Японія та Австралія надають послуги, пов'язані з російською танкерною нафтою, тільки в тому випадку, якщо її закупили за встановленою граничною ціною або нижче. Сировина дорожче 60 доларів за барель забороняється перевозити і страхувати. Йдеться тільки про перевезення по морю, на трубопровідну нафту заборона не поширюється.

З 5 лютого 2023 року заборонена закупівля російських нафтопродуктів.

1 лютого 2023 року набув чинності указ Путіна про заборону на експорт нафти по ціновій стелі.

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