Станом на вівторок, 21 лютого, спостерігається падіння цін на нафту на тлі побоювань уповільнення світової економіки і зниження попиту на паливо.
Як повідомляє Reuters, нафта марки Brent подешевшала на 66 центів, або на 0,8%, до 83,41 долара за барель.
Ф'ючерси на американську нафту WTI на березень, термін дії яких закінчується у вівторок, 21 лютого, виросли на 4 центи, або на 0,1%, до 76,38 долара.
Ф'ючерси на нафту WTI не були укладені в понеділок, 20 лютого, через державне свято в США. Квітневий контракт WTI, найбільш активний в даний час, подорожчав на 23 цента до $76,78.
Ситуація з нафтою
Наприкінці травня 2022 року лідери країн ЄС домовилися про введення заборони на експорт російської нафти.
5 грудня 2022 року нафтові санкції ЄС проти Росії набули чинності.
Стеля цін означає, що з 5 грудня 27 країн Євросоюзу, Великобританія, США, Канада, Японія та Австралія надають послуги, пов'язані з російською танкерною нафтою, тільки в тому випадку, якщо її закупили за встановленою граничною ціною або нижче. Сировина дорожче 60 доларів за барель забороняється перевозити і страхувати. Йдеться тільки про перевезення по морю, на трубопровідну нафту заборона не поширюється.
З 5 лютого 2023 року заборонена закупівля російських нафтопродуктів.
1 лютого 2023 року набув чинності указ Путіна про заборону на експорт нафти по ціновій стелі.