Галузеві дані продемонстрували накопичення запасів сирої нафти в Сполучених Штатах.

Ф’ючерси на нафту марки Brent станом на 06:45 GMT знизились на 57 центів, або 0,69%, до 82,59 доларів за барель, у той час як ф'ючерси на американську West Texas Intermediate впали на 53 центи, або 0,68%, до 77,85 доларів за барель. Про це повідомляє Reuters.

Падіння цін пов'язують з накопиченням запасів сирої нафти та палива в США, що є ознакою слабкого попиту. За даними Американського інституту нафти, запаси "‎чорного золота"‎ в США зросли на 509 тис барелів за тиждень. Запаси бензину і дистилятів також збільшились.

Обережні очікування щодо скорочення поставок з боку ОПЕК+ напередодні політичної зустрічі 1 червня також оказали тиск на ринки.

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"Ціни на нафту зазнали подальшого тиску на тлі зростання шуму навколо виробничої політики ОПЕК+, – кажуть аналітики ING. – Очікується, що члени ОПЕК+ продовжать свої додаткові добровільні скорочення поставок після другого кварталу цього року".

Ціни на нафту

На початку тижня ціни на нафту продемонстрували зростання. Однією з основних причин такої динаміки експерти назвали побоювання відносно нової ескалації конфлікту на Близькому Сході.

Збільшення цін продовжилось 7 травня, що також пов'язали з перешкодами у перемовинах про припинення вогню між Ізраїлем і угрупуванням ХАМАС.

Нагадаємо, на минулому тижні повідомлялось про рекордне падіння цін на нафту за три місяці, що було викликано, зокрема, побоюваннями відносно високої інфляції в США.

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