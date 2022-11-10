Дати світло в кожен дім: коли українцям чекати на покращення електропостачання

З початку жовтня наша країна розпочала існування в нових реаліях - графіки планових відключень електроенергії вже стали частиною нашого побуту, а аварійні - неприємним супутником. УНІАН розбирався з тим, як швидко країна зможе виправити шкоду від терористичних атак Росії та відновити стабільне енергопостачання.

Ми маємо справу з терористами: саме так можна схарактеризувати вісім місяців повномасштабного вторгнення російських окупантів на нашу землю. Увесь цей час плечі українців тримали важкий тягар: втрати близьких, домівок, роботи й постійний психологічний тиск. Але на дев’ятий місяць рашистської навали у Кремлі вирішили додати ще проблем жителям України.

Якщо й раніше російські варвари не соромилися бомбити об'єкти цивільної та критичної інфраструктури, чим завдавали певні труднощі енергетикам, то з 10 жовтня форма ведення бойових дій набула ще більш нелюдської та кровожерної форми. Тоді країна прокинулася від російських масованих ракетних ударів. Цілей було дві: люди та об’єкти енергетики.

"Російська армія спеціально завдала цих ударів саме в ранкову годину пік. Це характерна тактика терористів. Вони хотіли нагнати більше страху й зачепити більше людей. Вони зачепили. Вони зачепили увесь світ", - заявив того дня у своєму зверненні президент України Володимир Зеленський.

На тлі цих атак важливою є концентрація зусиль влади на забезпеченні наших героїчних Збройних сил сучасними засобами ППО, бо лише за тиждень масованих обстрілів ворог завдав 130 ракетних та дронових ударів по цивільних та енергетичних об’єктах, зокрема у столиці. Результатом стало знищення майже третини енергетичної інфраструктури України.

Тоді українські енергетики закликали населення менше споживати електроенергію, але з погіршенням ситуації - запровадили планові та аварійні відключення для того, щоб не перенавантажувати електромережі. Масові обстріли стали серйозним викликом для енергетиків України. Причому настільки, що згодом вони почали відчувати брак ремонтного обладнання.

"Ми вже, на жаль, використали запас обладнання, який у нас був на складах після перших двох ворожих хвиль атак, які відбуваються з 10 жовтня. Якусь кількість обладнання ми змогли купити", - розповів виконавчий директор енергетичної компанії ДТЕК Дмитро Сахарук.

Система вистояла

За минулий місяць усі вітчизняні електростанції зазнали ракетних ударів від терористичної Росії. Усього від атак постраждали понад 160 об’єктів нашої електротранспортної інфраструктури. Здавалось би, з таким рівнем руйнації більша частина Україна повинна була повністю залишитися без світла, але наша енергосистема вистояла.

"Якби в України не була централізована і дуже потужно інтегрована єдина енергетична мережа, половина країни зараз була б без світла", - розповів радник міністра з питань енергетики Олександр Харченко.

Хоча тотальний блек-аут і обійшов українських споживачів, енергетики все одно докладають титанічні зусилля, щоб відремонтувати електромережі. Ремонтні роботи розпочинаються одразу після пошкодження. Протягом перших 12 годин після обстрілу інженери та диспетчери "Укренерго", а також фахівці обленерго, працюють над відновленням енергозабезпечення споживачів, які втратили постачання.

"Зазвичай енергетики відновлюють споживачам мінімум 50-60 відсотків пошкоджених потужностей у регіоні", - зазначив Харченко.

Другий етап ремонту та обслуговування займає від 3 днів до 1 місяця. У цей термін спеціалістам вдається відновити до 70 відсотків енергопотужностей та обладнання, які зазнали шкоди. Усе це ремонтується коштом та за допомогою обладнання, що наявні в Україні.

Інші 30 відсотків потужностей отримали дійсно серйозні та важкі пошкодження. З ними ситуація складніша, бо йдеться про об’єкти найвищого технологічного рівня: високотехнологічні трансформатори та обладнання до них.

Як відмітив експерт Олександр Харченко, вироблення цього обладнання в мирний час займало від дев'яти до вісімнадцяти місяців, а й інколи навіть довше. Тому зараз ведуться перемовини з багатьма європейськими енергокомпаніями, які могли б у найкоротший термін поставити все необхідне для ремонту українських мереж.

"Паралельно ми працюємо з виробниками, які у змозі виконувати наші замовлення позачергово… У цьому випадку ми працюємо на політичному та технічному рівнях, щоб переконати людей, що Україна зараз в особливій ситуації, і нам потрібне це обладнання в першу чергу", - сказав експерт.

Фахівців та ремонтних бригад, для того, щоб максимально швидко проводити відновлювальні роботи, в Україні достатньо. На часі зараз швидкий імпорт запчастин і високотехнологічного обладнання.

Консолідація міжнародної підтримки України

Закупівля необхідного обладнання для відновлення енергоінфраструктури України потребує великих грошей, йдеться про сотні мільйонів, а можливо й мільярдів доларів. Для країни, дефіцит бюджету якої складає 3-5 мільярдів доларів на місяць, ці витрати можуть стати значним тягарем, особливо на тлі продовження війни з російською ордою, коли фінансування наших Збройних сил має першочергове значення для країни.

Однак Україна, як учасниця цивілізованого демократичного світу, має багато друзів на міжнародній арені, які готові допомогти із відновленням енергосистеми.

Під час візиту єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон до Києва минулого тижня було оголошено про створення Міжнародної енергетичної консультативної ради при вітчизняному Міненерго. Основна задача цієї ради - координувати всю допомогу, яка надходить від країн-партнерів для відновлення енергосистеми України.

"Мова йде про майже 17 країн світу… це і Сполучені штати, і Великобританія і багато інших країн, які на сьогодні готові й хочуть допомагати Україні", - розповів міністр енергетики Герман Галущенко.

За словами міністра, допомога, на яку може розраховувати Україна, включає постачання необхідного обладнання. Крім цього, було створено енергетичний фонд, яким керує міжнародна організація "Energy Community". У цей фонд держави-партнери перераховують кошти на закупівлю усього необхідного для ремонту пошкоджень.

Є і ті країни, які спрямовують свою допомогу безпосередньо Україні, не звертаючись до окремих фондів, зокрема, Швейцарія. Так, Федеральний уряд виділив нашій країні майже 100 мільйонів доларів для фінансування термінового відновлення енергоінфраструктури.

Зазначається, що за ці гроші український уряд зможе купити для енергетиків джерела енергії та запчастини для ремонту пошкодженого внаслідок ракетних обстрілів обладнання.

Осторонь не залишився і Європейський інвестиційний банк, який перерахував Україні додаткові 550 мільйонів євро. Ці гроші були спрямовані на ремонт пошкоджених об'єктів енергетичної інфраструктури та підтримку стабільності вітчизняної електромережі.

Бути готовими до різних ситуацій

Уряд України активно працює над вирішенням проблем з дефіцитом постачання електроенергії. Центральна та регіональна влада разом з енергетиками та комунальниками продовжують підготовку до зими, зокрема, - закуповують необхідне обладнання.

"Закуповуємо резервне обладнання, готуються додаткові пункти обігріву, активно ведемо перемовини з міжнародними партнерами про доставку в Україну необхідного обладнання та техніки, аби все швидко відремонтувати та бути готовими до різних ситуацій", - розповів на засіданні уряду прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Так, рішенням Кабміну було знято оподаткування на ввезення генераторів різних типів, трансформаторів та інших товарів енергетики та забезпечення тепла. Це повинно прискорити ремонт енергосистеми та покращить забезпечення світлом споживачів.

До держвласності повернувся Запорізький трансформаторний завод, який, як запевняють експерти, може виробляти більшу частину необхідного країні енергетичного обладнання.

"Якщо держава виділить необхідні кошти, то налагодити виробництво можна і в Україні. Це обійдеться значно дешевше і дозволить створити нові робочі місця", - розповів у коментарі агенції УНІАН кандидат економічних наук Олександр Хмелевський.

Стабілізувати енергопостачання

Консолідація всього світу навколо енергетичної проблеми нашої країни це, звісно, гарний знак. Він свідчить про те, що демократичний світ розуміє, хто є агресором, а хто захисником своєї землі, кому допомагати, а кого викреслювати з цивілізованого політичного дискурсу. Та на фоні всіх зусиль з відновлення головне, що зараз хочуть почути всі українці: коли стабілізують енергопостачання?

Насправді спрогнозувати, скільки часу піде на повне відновлення енергетичних об’єктів в умовах постійних обстрілів терористичної Росії складно. Річ у тому, що кожна нова ракетна атака погіршує ситуацію з енергопостачанням.

"Якби мені могли сказати, коли росіяни зупиняться в тих варварських атаках по енергосистемі, то тоді можна було б визначити якийсь конкретний термін. Удари відбуваються кожен день. …це залежить від ударів, які будуть у подальшому", - заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Своєю чергою, актуальним залишається питання того, коли покращиться ситуація з енергопостачанням хоча б частково. Тут енергетики дають різні оцінки при різних умовах. Щоб графіки відключень стали більш комфортними й відбулися відчутні полегшення з енергоживленням і більшості регіонів треба "потерпіти" ще декілька днів.

"Якщо не буде нових обстрілів країною-агресором Росією української енергосистеми, ситуація з енергопостачанням у центральному регіоні (Київ, Київська, Черкаська, Чернігівська, Житомирська області), а також у північному (Харківська, Полтавська, Сумська області), де вона є найскладнішою, покращиться протягом наступних декількох днів", – заявив голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

А для того, щоб повернути людям більш-менш звичний рівень комфорту енергоживлення, то енергетикам потрібно від трьох до п’яти спокійних тижнів, тобто - без нових ракетних атак.

Термін повного відновлення національної енергоінфраструктури та остаточної стабілізації електропостачання залежатиме і від припинення країною терористом Росією бомбардувань енергетичних об’єктів, і від оперативності отримання високотехнологічного, дефіцитного обладнання для ремонту.

Зменшити тривалість перебоїв

Зрозуміло, що російські загарбники намагатимуться всіма силами перетворити прийдешню зиму в найхолоднішу і найтемнішу. Та українці вже потроху адаптуються до нових умов існування і шукають можливості пристосувати своє життя до графіків планових відключень. А завдяки консолідації сил енергетиків та заощадливому ставленню споживачів до електрики ситуація потроху покращується.

"Швидше за все з посиленням холодів проблеми в українській енергетиці будуть зростати. Тому слід готуватися до того, що перебої з електроенергією та опаленням будуть тривати до закінчення опалювального сезону", - вважає експерт Олександр Хмелевський.

Якщо і відновлювати стан енергомережі, то треба розуміти, що у будь-який момент російські варвари можуть знову завдати ракетних чи дронових ударів, тому уряду спільно зі Збройними силами потрібно сфокусувати частину своєї увагу на захисті українського неба, бодай — найважливіших об’єктів.

Населенню нашої країни слід пам’ятати, що завдяки економному споживанню світла енергетикам вдається швидше ремонтувати пошкоджені мережі. І чим більше українців дослухатимуться до прохань фахівців енергетичного фронту, тим швидше вдасться позбавитись планових графіків відключень. Згуртованість українського народу лише прискорить відновлення.

"В деяких моментах без світла складно, коли не можеш нормально жити чи працювати. Але разом із тим згадую про хлопців на передовій, яким набагато складніше ніж нам. Звісно, електроенергія інколи зникає, але я вже звик до таких умов. Краще зима без світла ніж усе життя з Росією. Пристосуємося до будь-яких умов", - поділився своїм досвідом з кореспондентом УНІАН киянин Тимур Сергійович.

Крім того, не треба нехтувати загальними рекомендаціями, такими як наявність у хаті достатньої кількості свічок, заряджених павербанків, сірників. У разі тривалих аварійних відключень треба мати запас питної та технічної води й їжі та засобів для її приготування.

Зараз важливо продовжувати нашу боротьбу в тому ж дусі - дусі непереможних і вільних людей. Готуємося до можливих викликів та наближаймо день нашої спільної перемоги.

Артур Крижний