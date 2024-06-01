Військові закликали не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.

Пізно вночі 1 червня було зафіксовано активність 4-х бортів російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому Оленья (Мурманська область) та 2-х бортів Ту-95МС з аеродрому Енгельс (Саратовська область), що здійснюють політ у напрямку пускових рубежів. Про це повідомили у Повітряних Силах.

"Про зміну обстановки повідомимо додатково! Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги", - додали там.

Моніторингові групи повідомляють, що в районі Енгельса вони будуть швидше за все о 02:40-03:40 і якщо пуски будуть звідси - тоді ракети треба очікувати в нашому повітряному просторі близько 03:10-04:10.

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В районі Каспійського Моря вони будуть швидше за все о 03:50-04:30. Якщо пуски будуть звідси - тоді ракети очікуються в нашому повітряному просторі близько 04:50-05:30.

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Унаслідок ракетного удару, який росіяни здійснили по Києву у пятницю, 31 травня, виникла пожежа, і пошкоджень зазнали, зокрема, шість легкових машин та складське приміщення.

Пожежею також пошкоджено приватне домоволодіння СТО й автомийка, повідомили у Київській міській військовій адміністрації. За відомостями КМВА, вогонь охопив площу приблизно 120 квадратних метрів. "Інформація стосовно потерпілих та загиблих наразі відсутня!" - підкреслили у відомстві.

За даними журналіста Святослава Тромси, є припущення, що супротивники завдали удару по столиці ракетою "Іскандер-К".

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