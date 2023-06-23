Оскільки Росія добровільно не сплатила "Нафтогазу" кошти, тож компанія буде примусово стягувати їх з активів РФ.

НАК "Нафтогаз України" та ще п’ять компаній Групи прагнуть примусово стягнути з Росії компенсацію за втрачені активи в Криму. З цією метою подано клопотання до Окружного суду США Округу Колумбія, щоб підтвердити рішення Арбітражного трибуналу при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі.

Як повідомляють в компанії, рішення зобов’язало Росію сплатити 5 млрд дол. (включно з відсотками) компенсації за збитки та втрачене майно "Нафтогазу" в Криму.

Зазначається, що відповідно до Нью-Йоркської конвенції 1958 року, "Нафтогаз" має право розпочати процес визнання та допуску до примусового виконання рішення на території тих держав, де знаходяться активи Російської федерації.

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"Оскільки Росія добровільно не сплатила "Нафтогазу" кошти, передбачені рішенням арбітражу, ми маємо намір використати всі доступні механізми для стягнення цих коштів. Зараз ми працюємо над цим у Сполучених Штатах та інших цільових юрисдикціях", — цитує прес-служба очільника "Нафтогазу" Олексія Чернишова.

Відповідно до законодавства США, підтвердження арбітражного рішення є обов’язковим, якщо суд не встановить, що існує одна з обмежених підстав для відмови або відстрочки визнання чи виконання арбітражного рішення, викладених у Нью-Йоркській конвенції.

При цьому відсотки, передбачені за несплату коштів відповідно до арбітражного рішення, продовжують нараховуватись до повної виплати компенсації за рішенням суду.

Справа втрачених активів в Криму

Як повідомляв УНІАН, в квітні Арбітражний трибунал при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі зобов'язав Росію сплатити 5 млрд дол. компенсації "Нафтогазу" за збитки, завдані захопленням активів компанії в 2014 році в Криму. Це найбільша сума, присуджена міжнародним арбітражним трибуналом як компенсація за експропріацію Росією активів у Криму.

Навесні 2014 року в результаті анексії Криму дочірня компанія "Нафтогазу" - "Чорноморнафтогаз" втратила основні активи (бурові платформи "Петро Годованець" і "Україна"), а також доступ до родовищ природного газу на шельфі Чорного моря.

15 вересня 2017 року в "Нафтогазі" повідомили, що подали позов до Росії з вимогою відшкодувати 5 млрд дол. збитків через анексію півострова.

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