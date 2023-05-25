У зв'язку зі зміною оператора газорозподілу змінюються реквізити на сплату за цю послугу, розповіли в "Нафтогазі".

Після переходу місцевого облгазу в управління компанії НАК "Нафтогаз України" споживачі мають по-новому платити за розподіл газу.

Про це в коментарі агентству УНІАН повідомив департамент комунікацій ТОВ "Газорозподільні мережі України".

Для консолідації облгазів у вересні 2022 року "Нафтогаз" створив ТОВ "Газорозподільні мережі України" (ГРМУ), яка тепер відповідає за газорозподільчі компанії в регіонах.

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Наразі в управління до дочки "Нафтогазу" вже перейшли "Харківміськгаз", "Харківгаз, "Криворіжгаз", "Дніпрогаз", а також Кропивницька філія "Газмережі". У майбутньому майже всі облгази групи у більшості регіонів мають так само отримати нового управлінця.

"Нафтогаз" обіцяє надавати своїм абонентам більш якісний сервіс. Наприклад, вдосконалено формат квитанції за споживання і доставку газу - вони надходитимуть в одному конверті. Також оптимізовано процедуру консультацій у контакт-центрах.

Крім того, споживачі мають звернути увагу, що при переході облгазу до філії "Нафтогазу" змінюються реквізити для оплати послуг з розподілу.

"У зв’язку зі зміною оператора з газорозподілу змінюється лише розрахунковий рахунок. Коректні реквізити оприлюднюються на сайтах і в соціальних мережах підприємств в регіонах, а платформи для прийому оплати автоматично оновлюються у зв’язку з розширенням ліцензійної діяльності. При цьому, особові рахунки клієнтів залишаються ті ж самі", - розказали в компанії.

Також повідомляється, що прийом показань газових лічильників, здійснюється із 1 по 5 число щомісяця через сервіси my.gas.ua. Оплата за послуги приймається у касах банків, відділеннях Укрпошти, онлайн-майданчиках Приват24 і Ощад24/7, терміналах EasyPay.

Ціни на газ для населення - який тариф у Нафтогазу

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня Кабінет міністрів подовжив термін дії постанови про покладення спеціальних обов’язків на групу "Нафтогаз України" щодо постачання газу на пільгових умовах населенню та деяким підприємствам, до 31 серпні 2023 року.

29 квітня "Нафтогаз" опублікував новий річний тариф на газ. Ціна тарифу становить 7,96 грн за куб.м. Підключення до тарифу відбувається автоматично. Новий тарифний план "фіксований" діятиме з 1 травня 2023 року по 30 квітня 2024 року.

Боротьба за ринок газу в Україні

Кабінет міністрів передав держпідприємству "Чорноморнафтогаз", який управляється НАК "Нафтогаз України", заарештовані 26 облгазів, двадцять з яких - компанії Дмитра Фірташа. Із нового року "Нафтогаз" почав активно отримувати корпоративні права в арештованих активах облгазів. В компанії "Регіональні газові мережі" назвали це "рейдерським захопленням" і навіть оскаржували рішення про арешт в судах.

Державний холдінг "Нафтогаз України" має на меті отримати повний контроль над національним ринком газу, як в якості постачальника блакитного палива, так і в якості оператора газорозподільчих мереж (ГРМ) у більшості регіонів країни.

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