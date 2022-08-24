Понад 11 мільйонів барелів сирої нафти та нафтопродуктів, зокрема дизельного палива, експортувалося з портів США минулого тижня.

На сьомому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну США вийшли на рекордні показники експорту сирої нафти та нафтопродуктів за три десятиліття.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як пише видання, економіки, які страждають через брак енергоносіїв, перенаправляють потоки на Штати.

Так, понад 11 мільйонів барелів сирої нафти та нафтопродуктів, зокрема дизельного палива, експортувалося з портів США минулого тижня. Це найбільший показник з лютого 1991 року.

Зростання в енергетичному експорті, перш за все, обумовлене нарощуванням поставок дизельного палива (+20%). Закордонні продажі сирої нафти перевищили 4 мільйони барелів на добу другий тиждень - вперше після того, як наприкінці 2015 року законодавці скасували десятирічну заборону на експорт.

Транзит російської нафти:

31 травня президент Європейської Ради Шарль Мішель повідомив, що лідери країн Євросоюзу досягли угоди з заборони на експорт російської нафти.

За словами президента Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн, нафтове ембарго скоротить близько 90% імпорту нафти з Росії в країни Європейського Союзу до кінця поточного року.

Євросоюз планує до 2023 року заборонити морський імпорт сирої та очищеної нафти з РФ. США та їхні союзники хочуть обмежити ціни на російську нафту на рівні від 40 до 60 доларів за барель.

9 серпня 2022 року Україна зупинила транзит нафти з Росії по трубопроводу"Дружба".

11 серпня 2022 року Reuters з посиланням на компанію MOL повідомив про те, що Україна відновила транзит нафти з Росії по трубопроводу "Дружба".

Того ж дня Україна підтвердила відновлення транзиту російської нафти по трубопроводу"Дружба".

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