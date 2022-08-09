Рішення пов'язане з введенням сьомого пакету санкцій проти Росії

Україна зупинила транзит російської нафти через південну частину нафтопроводу "Дружба". Рішення ухвалили через санкції, які зробили неможливою оплату за транзит.

Про це повідомили в "Транснафті".

Зазначається, що "Укртранснафта" з 4 серпня могла припинити транзит нафти з РФ до Угорщини, Чехії та Словаччини.

У "Транснафті" заявили, що причиною стала несплата за послуги транзиту. Річ у тім, що російська компанія не може переказати кошти через санкції Європейського Союзу. Водночас, українська компанія надає послуги на умовах 100% передоплати.

У свою чергу в Росії стверджують, що провели платіж за транзит, але гроші повернули на рахунок. Варто відзначити, що платежі обслуговує "Газпромбанк". У фінансовій установі повідомили, що платіж відхилили через сьомий пакет санкцій.

Як раніше повідомляв УНІАН, 31 травня президент Європейської Ради Шарль Мішель повідомив, що лідери країн Євросоюзу досягли угоди з забороні на експорт російської нафти.

За словами президента Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн, нафтове ембарго скоротить близько 90% імпорту нафти з Росії в країни Європейського Союзу до кінця поточного року.

Євросоюз планує до 2023 року заборонити морський імпорт сирої і очищеної нафти з РФ. США та їхні союзники хочуть обмежити ціни на російську нафту на рівні від 40 до 60 доларів за барель.

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