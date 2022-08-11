У компанії відзначили, що отримали оплату за транзит російської нафти від угорської нафтової компанії MOL.

Україна відновила транспортування російської нафта по південній ділянці нафтопроводу "Дружба" в напрямку Словаччини та Угорщини.

Про це йдеться в заяві "Нафтогазу".

"4 серпня АТ "Укртранснафта" вимушено зупинило транзит російської нафти українською ділянкою магістрального нафтопроводу "Дружба" у зв'язку з несплатою ПАТ "Транснафта" авансового платежу за транспортування нафти", - йдеться в повідомленні.

У компанії відзначили, що отримали оплату за транзит російської нафти від угорської нафтової компанії MOL і 10 серпня Україна відновила транспортування нафти по українській ділянці нафтопроводу.

При цьому "Укртранснафта" не отримала інформації про оплату транзиту нафти по Чехії.

"Укртранснафта не отримала офіційного листа від "Транснафти" про те, що за транзит до Чехії сплатить компанія Mero, яка управляє ділянкою нафтопроводу "Дружба" в цій країні", – повідомили в компанії.

Транзит російської нафти:

31 травня президент Європейської Ради Шарль Мішель повідомив, що лідери країн Євросоюзу досягли угоди щодо заборони на експорт російської нафти.

За словами президента Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн, нафтове ембарго скоротить близько 90% імпорту нафти з Росії в країни Європейського Союзу до кінця поточного року.

Євросоюз планує до 2023 року заборонити морський імпорт сирої та очищеної нафти з РФ. США та їхні союзники хочуть обмежити ціни на російську нафту на рівні від 40 до 60 доларів за барель.

9 серпня 2022 року Україна зупинила транзит нафти з Росії по трубопроводу "Дружба".

11 серпня 2022 року Reuters з посиланням на компанію MOL повідомив про те, що Україна відновила транзит нафти з Росії по трубопроводу "Дружба".

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