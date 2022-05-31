Вона привітала таку угоду.

Нафтове ембарго скоротить близько 90% імпорту нафти з Росії до країн Європейського Союзу до кінця 2022 року.

Про це у Twitter написала президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Вона привітала таку угоду про нафтові санкції проти Російської Федерації.

"Це фактично скоротить близько 90% імпорту нафти з Росії в ЄС до кінця року",- зазначила Урсула фон дер Ляєн.

Як раніше повідомляв УНІАН, сьогодні президент Європейської ради Шарль Мішель повідомив, що лідери країн Євросоюзу досягли угоди щодо заборони на експорт російської нафти.

"Угода про заборону експорту російської нафти до ЄС. Вона охоплює понад 2/3 імпорту нафти з Росії, скорочуючи величезне джерело фінансування для її військової машини. Максимальний тиск на Росію з метою припинення війни", – написав він.

За його словами, нові санкції щодо Росії також передбачають заборону трьох російських державних мовників. У шостому пакеті також передбачено відключення від SWIFT найбільшого російського банку "Сбербанк" та запровадження санкцій проти відповідальних за військові злочини в Україн осіб.

Вас також можуть зацікавити новини: