Раніше "Газпром" заявляв про намір припинити постачання газу до Молдови через Україну з 28 листопада.

На десятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну "Газпром" відмовився від планів припинити поставки газу в Молдову через Україну.

Таку заяву зробили в "Газпромі", зазначивши, що "Молдовагаз" усунув порушення з оплати "Газпрому" поточних поставок російського газу в листопаді.

"Ухвалено рішення не знижувати подачу газу на ГВС "Суджа" для транзиту в Молдову. Кошти за газ, що осів на території України, призначений для споживачів Молдови, в "Газпромі" отримані", - заявили в російській компанії.

Відео дня

Війна в Україні та ситуація з газом у Молдові:

Раніше "Газпром" заявляв про намір припинити постачання газу до Молдови через Україну з 28 листопада.

1 жовтня "Газпром" скоротив поставки газу в Молдову на 30%. Тоді віце-прем'єр Андрій Спину заявив, що поставки скорочують через технічні проблеми, і Кишинів проситиме про збільшення поставок.

Крім того, він повідомив, що у Молдови близько 53,5 мільйонів кубометрів газу в підземних сховищах України та Румунії.

3 листопада Молдова вперше імпортувала газ за реверсною схемою. Компанія Energocom купила 5,6 мільйона кубометрів газу, імпортувавши його через точку підключення "Будніце" в Словаччині.

22 листопада "Газпром" заявив, що нібито фіксує осідання в Україні газу, який поставляється споживачам в Молдову і пригрозив скоротити обсяги поставок газу Кишиневу.

Своєю чергою "Оператор ГТС України" спростував звинувачення в крадіжці газу, який призначений Молдові. У компанії запевнили, що обсяги, які заходять з "Суджі", передаються на точках виходу з України в Молдову "Олексіївка" і "Гребеники" в повному обсязі.

Вас також можуть зацікавити новини: