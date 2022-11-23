У Кишиневі нагадали, що частину "блакитного палива" зберігають в українських газосховищах.

У Молдові спростували звинувачення російського монополіста "Газпром" на адресу України про крадіжку гази. Міністр інфраструктури та регіонального розвитку країни Андрій Спину зазначив, що Кишинів зберігає частину свого газу в українських сховищах

За словами Спину, Україна зберігає понад 200 млн куб.м молдавського газу.

"Газпром" у звичному для нас недружньому стилі погрожує ще більше знизити постачання газу. Вони звинувачують Україну і Молдову в тому, чого насправді немає. Щоб було зрозуміло - весь газ, що поставляється в Молдову, доходить до нашої країни. І правий берег платить й буде платити за поставлений нам газ. Ті обсяги газу, про які говорить "Газпром", - це наші запаси, які ми зберігаємо в Україні", – цитує чиновника видання NewsMaker.

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При цьому Sky news повідомляє, що Молдова "готова до будь-якого сценарію", тому що Москва використовує енергоресурси як "інструмент для шантажу". Водночас Кишинів вказав, що Москва не повідомляла про припинення поставок газу

"Сигналів про те, що Росія припинить постачання газу в Молдову в грудні, немає. Але уряд готовий до будь-якого сценарію, оскільки Росія продовжує використовувати енергоресурси як інструмент шантажу", - заявила прем'єр-міністр Наталія Гаврилице.

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1 жовтня "Газпром" скоротив поставки газу в Молдову на 30%. Тоді віце-прем'єр Андрій Спину заявив, що поставки скорочують через технічні проблеми, і Кишинів проситиме про збільшення поставок.

Крім того, він повідомив, що у Молдови близько 53,5 мільйонів кубометрів газу в підземних сховищах України і Румунії.

3 листопада Молдова вперше імпортувала газ за реверсною схемою. Компанія Energocom купила 5,6 мільйона кубометрів газу, імпортувавши його через точку підключення "Будніце" в Словаччині.

22 Листопада "Газпром" заявили, що нібито фіксує осідання в Україні газу, який поставляється споживачам в Молдову і пригрозив скоротити обсяги поставок газу Кишиневу.

У свою чергу "Оператор ГТС України" спростував звинувачення в крадіжці газу, який призначений Молдові. У компанії запевнили, що обсяги, які заходять з "Суджі", передаються на точках виходу з України в Молдову "Олексіївка" і "Гребеники" в повному обсязі.

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