За даними української сторони, "Газпром" намагається позбавити Молдову можливості використовувати українські ГТС і підземні сховища газу.

Російський "Газпром" заявив, що нібито фіксує осідання в Україні російського газу, який поставляється молдавським споживачам у зв'язку з чим пригрозив зменшити обсяги поставок газу в Молдову.

"Оператор ГТС України" в Facebook спростував звинувачення з боку "Газпрому" в крадіжці російського газу, який транзитується в Молдову.

"Всі обсяги, які були прийняті на точці входу з РФ "Суджа", зокрема, для подальшого транспортування споживачам Молдови, були передані на точках виходу з України в Молдову "Олексіївка" і "Гребеники" в повному обсязі", - йдеться в повідомленні.

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Відзначається, що це підтверджено всіма необхідними документами, які підписані із суміжними операторами, одним з яких є сам "Газпром".

Разом з тим з початку вересня 2022 року Молдова після довгих років напрацювань ввела віртуальний реверс на точках з'єднання з Україною. Вже з кінця вересня транспортування природного газу з Молдови в Україну через точку з'єднання "Гребеники" здійснюється саме у формі віртуального реверсу.

Як повідомили в компанії, віртуальний реверс - це один з найбільш прогресивних комерційних методів європейського ринку газу, який також сприяє зменшенню негативного впливу від транспортування газу на навколишнє середовище.

"Погрожуючи зменшити обсяги транспортування в Молдову, "Газпром" намагається позбавити цю країну можливості використовувати українські ГТС і підземні сховища газу (ПСГ) і заблокувати інструмент віртуального реверсу, тим самим посиливши залежність від російського природного газу на початку опалювального сезону", - підкреслює прес-служба.

За словами директора з питань взаємодії з державними органами та міжнародними організаціями Ольги Белькової, Росія не вперше вдається до використання газу як інструменту політичного тиску.

"Йдеться про грубу маніпуляцію фактами для обґрунтування свого рішення ще більше обмежити обсяги поставок газу до європейських країн. Введення типових європейських бізнес-правил роботи на міждержавних точках з'єднання свідомо трактується "Газпромом" як порушення контрактних зобов'язань, очевидно, в політичних, а не комерційних цілях", – цитує прес-служба Белькову.

Війна в Україні та ситуація з газом у Молдові:

31 серпня "Газпром" призупинив поставки газу в Європу по "Північному потоку-1". У компанії заявили, що на частинах трубопровідного компресора були виявлені витоки масла.

2 вересня російська газова компанія "Газпром" оголосила про повну зупинку прокачування газу по трубопроводу "Північний потік-1" на невизначений термін.

1 жовтня 2022 року"Газпром" скоротив поставки газу в Молдову.

3 листопада 2022 року Молдова вперше імпортувала газ за реверсною схемою.

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