Молдавська компанія Energocom купила 5,6 млн кубометрів газу, імпортувавши його через точку підключення "Будніце" в Словаччині на кордоні з Україною.

На дев'ятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну Молдова вперше в історії імпортувала природний газ за реверсною схемою - із заходу на схід.

Про це повідомив міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрій спину в Telegram.

За його словами, молдавська компанія Energocom купила 5,6 млн кубометрів газу, імпортувавши його через точку підключення "Будніце" в Словаччині на кордоні з Україною.

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Газ поповнить резервний запас Молдови, який становить 157 млн куб. м.

"Молдова вперше імпортувала природний газ за реверсною системою із заходу на схід, тим самим розвіявши міф про те, що природний газ і світло можуть надходити тільки з Російської Федерації. Будучи солідарними, намагаючись економити, ми добре переживемо цю зиму, ми вийдемо з холодної пори року з високо піднятою головою, станемо сильнішими", – заявив Спину.

Ситуація з газом:

31 серпня "Газпром" призупинив поставки газу в Європу по "Північному потоку-1". У компанії заявили, що на частинах трубопровідного компресора були виявлені витоки мастила.

2 вересня російська газова компанія "Газпром" оголосила про повну зупинку прокачування газу по трубопроводу "Північний потік-1" на невизначений термін.

На тлі зупинки російського газопроводу "Північний потік" спотова ціна газу в Європі вранці 5 вересня підскочила на 30% майже до 2900 доларів за тисячу кубометрів.

26 вересня з'явилася інформація про витоки газу на "Північний потік". 27 вересня стало відомо про вибухи в районі витоку.

28 вересня 2022 року країни ЄС зажадали негайно обмежити ціну на газ.

1 жовтня стало відомо про те, що "Газпром" припинив поставки газу в Італію.

Також 1 жовтня 2022 року"Газпром" скоротив поставки газу в Молдову.

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