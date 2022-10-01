У Молдови близько 53,5 млн кубометрів газу в підземних сховищах України і Румунії, які можуть бути використані.

Російський "Газпром" скоротив поставки природного газу в Молдову на 30%.

Про це заявив директор газової компанії "Молдовагаз" Вадим Чебан, повідомляє Reuters.

Поставки скорочені з 1 жовтня.

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Віце-прем'єр Молдови Андрій Спину заявив, що за скороченням поставок стоять технічні проблеми, і країна попросить "Газпром" збільшити поставки.

"Причина скорочення поставок газу... була пояснена "Газпромом" занадто пізно", — заявив Спину, додавши, що технічні проблеми не можна вважати"об'єктивною причиною".

Він також зазначив, що у Молдови близько 53,5 млн кубометрів газу в підземних сховищах України та Румунії, які можуть бути використані.

Ситуація з газом:

31 серпня "Газпром" призупинив постачання газу в Європу по "Північному потоку-1". У компанії заявили, що на частинах трубопровідного компресора були виявлені витоки мастила, і обладнання довелося відключити до усунення витоку.

Своєю чергою Siemens Energy, яка зазвичай обслуговує турбіни Nord Stream 1, заявила, що такий витік не повинен зупиняти роботу трубопроводу.

2 вересня російська газова компанія "Газпром" оголосила про повну зупинку прокачування газу по трубопроводу "Північний потік-1" на невизначений термін. 3 вересня Білий дім відреагував на повну зупинку "Північного потоку".

На тлі зупинки російського газопроводу "Північний потік" спотова ціна газу в Європі вранці 5 вересня підскочила на 30% майже до 2900 доларів за тисячу кубометрів.

6 вересня президент Франції Еммануель Макрон підтримав запропоновані Єврокомісією варіанти обмеження ціни на російський газ.

14 вересня 2022 року ЄС відповів на газовий шантаж Путіна.

26 вересня з'явилася інформація про витоки газу на "Північному потоці". 27 вересня стало відомо про вибухи в районі витоку.

28 вересня 2022 року країни ЄС зажадали негайно обмежити ціну на газ.

1 жовтня стало відомо про те, що "Газпром" припинив поставки газу в Італію.

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