Наступного тижня очікується похолодання, і споживання електроенергії в такій ситуації зростає.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив, що з наступного тижня графіки відключення електроенергії в Україні мають стати плановими.

Про це він заявив в ефірі телемарафону 30 жовтня.

"З наступного тижня графіки відключення електроенергії мають стати плановими. Ми їх запроваджуємо в новому форматі, щоб обленерго і місцева влада заздалегідь знали, який обсяг обмежень буде, і могли скласти списки споживачів, які будуть відключені від електроенергії, і в які години", – зазначив Кудрицький.

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За його словами, цими вихідними минулося без великих відключень, бо енергоспоживання було нижче, ніж в робочі дні.

Кудрицький сказав, що наступного тижня очікується похолодання, і споживання світла в такій ситуації зростає, тому "певні відключення ми все-таки прогнозуємо, але вони мають стати більш плановими і зрозумілими для споживачів".

"Якщо Росія продовжить обстрілювати інфраструктуру в таких масштабах і такими темпами, як вона робила останні два з половиною тижні, то відключення з планових можуть перетворитися в аварійні, і світла може не бути довше, ніж чотири години на добу", – наголосив голова правління НЕК "Укренерго".

Відключення електроенергії в Україні

З 10 жовтня 2022 року Росія завдає масованих ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України. Через такі обстріли станом на 18 жовтня було зруйновано третину електростанцій, що стало причиною масштабних відключень електроенергії по всій країні.

У пʼятницю, 28 жовтня 2022 року, стало відомо, що "Укренерго" вводить екстрені обмеження на споживання електроенергії. Старі графіки відключення світла оголосили неактуальними.

Президент Володимир Зеленський запевнив, що робиться усе для того, щоб відключення електрики стали максимально передбачуваними. Водночас він зауважив, що повернення саме технічної можливості постачання ще не означає, що подоланий дефіцит енергії в системі.

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