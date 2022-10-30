Погодинні відключення електрики в регіоні здійснюватимуться у 4 черги.

За розпорядженням НЕК "Укренерго" в Запорізькій області відзавтра вводяться графіки погодинних відключень електроенергії.

Про це повідомила Запорізька обласна військова адміністрація.

"З метою стабілізації ситуації в єдиній енергосистемі України завтра, 31 жовтня, о 06:00 за розпорядженням НЕК "Укренерго" в Запорізькій області (на підконтрольній Україні території) вводяться графіки погодинних відключень. Погодинні відключення здійснюватимуться у 4 черги. Відключення першої – третьої черг відбуватимуться наступним чином. О 06:00 будуть відключені споживачі першої черги. Доведена тривалість відключення – 3 години із можливою невеличкою затримкою з урахуванням часу, необхідного на переключення та вірогідністю повітряної тривоги", – мовиться у повідомленні.

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Зазначається, що по завершенні вищезазначеного періоду часу перша черга споживачів включається, виключається друга черга. У такому ж порядку та з таким самим часовим інтервалом відбувається включення другої черги та відключення третьої черги.

"Четверта черга відключень – великі промислові підприємства, які відключатимуться в окремо визначеному порядку. Такі дії повторюватимуться до стабілізації єдиної енергосистеми. Потенційні графіки погодинних відключень електроенергії по м. Запоріжжя та Запорізькому району для споживачів першої – третьої черг оприлюднені на сайті ПАТ "Запоріжжяобленерго", – зазначили в ОВА.

Відключення електроенергії в Україні – найважливіші новини

Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня в НЕК "Укренерго" повідомили, що вранці відключень енергопостачання по Україні не було. У компанії пояснили, що на вихідних споживання знижується за рахунок того, що не працює більшість офісів, і багато людей загалом починає користуватися електрочайниками, плитами тощо пізніше, ніж в робочий день.

В "Укренерго" зазначили, що для того, щоб відновити нормальну роботу мереж і їх енергоживлення, потрібен дуже великий обсяг ремонтних робіт, які тривають 24/7.

Масштабні відключення в Україні почалися після того, як протягом 10-12 жовтня Росія завдала масованих ракетних та авіаційних ударів, у тому числі й по енергетичних об’єктах. В результаті було зруйновано третину електростанцій. Через це влада закликала українців до свідомого споживання електроенергії у пікові години.

19 жовтня радник міністра з питань енергетики Олександр Харченко повідомив, що близько 40% енергетичної інфраструктури України серйозно пошкоджено.

Пізніше, у ніч проти 27 жовтня, російські окупанти здійснили понад 6 атак дронами-камікадзе по території Київщини. Внаслідок атак по енергетичній інфраструктурі в Києві та області виник дефіцит потужності в розмірі 30% споживання.

27 жовтня голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба попередив жителів Київської області про можливість довготривалих, понад 4 години, відключень електроенергії.

29 жовтня президент Володимир Зеленський запевнив, що робиться усе для того, щоб відключення електрики стали максимально передбачуваними для споживачів.

Сьогодні, 30 жовтня, голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін повідомив, що в регіоні вводять віялові відключення електроенергії за чітким графіком.

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