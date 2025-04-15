Болгарський віцепрем'єр наголосив, що країні необхідно розвивати атомну енергетику.

В уряді Болгарії заявили, що не продаватимуть Україні два реактори, які планували використати для добудови енергоблоків Хмельницької АЕС. Про це повідомила болгарська редакція Forbes з посиланням на віцепрем'єр-міністра і голову Болгарської соціалістичної партії Атанаса Зафірова.

"Два реактори для АЕС "Белене" не продаватимуть Україні", – йдеться у повідомленні. Зазначається, що рішення підтримали всі партнери по уряду.

Віцепрем'єр-міністр країни наголосив, що Болгарії необхідно розвивати атомну енергетику, особливо враховуючи зростання цін на електроенергію у світі.

Відео дня

Купівля болгарських реакторів: що відомо

У березні 2024 року очільник НАЕК "Енергоатом" Петро Котін заявив, що Україна сподівається підписати угоду про купівлю двох ядерних реакторів у Болгарії, з метою компенсувати втрату доступу до окупованої Росією Запорізької електростанції з шістьма енергоблоками.

У червні 2024 року парламент Болгарії вирішив продовжити на шість місяців термін, відведений на переговори про продаж Україні двох російських ядерних реакторів і супутнього обладнання.

Вже 11 лютого 2025 року Верховна Рада підтримала законопроєкт, який надає дозвіл "Енергоатому" придбати два атомних реактори у Болгарії для добудови енергоблоків №3 і №4 Хмельницької атомної електростанції. Закон був підписаний президентом Зеленським у березні.

Ініціатива з добудови енергоблоків №3 і №4 Хмельницької атомної електростанції від самого початку зіткнулася зі шквалом критики. Енергетичні та атомні експерти звертали увагу на те, що ці реактори – російського походження, що суперечить намірам України дистанціюватися від ворога. Крім того, не було проведено експертизи, наскільки ці реактори взагалі підійдуть Україні, тож існує ризик, що після придбання вони так ніколи і не запрацюють.

Нардеп Ярослав Железняк назвав прийняття відповідного закону "абсолютно ідіотською корупційною ідеєю" з купівлею "російського лайна у болгар".

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко зазначав, що на реалізацію проєкту добудови Хмельницької АЕС треба буде витратити 4-4,5 млрд доларів, яких наразі немає. Крім того, за словами експерта, у випадку добудови Хмельницької АЕС необхідно було б ще побудувати високовольтні лінії для того, щоб забрати потужність цих реакторів.

Вас також можуть зацікавити новини: