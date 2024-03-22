Нові реактори будуть побудовані на Хмельницькій АЕС.

Україна сподівається у червні підписати угоду про купівлю двох ядерних реакторів у Болгарії, з метою компенсувати втрату доступу до окупованої Росією Запорізької електростанції з шістьма енергоблоками.

Про це повідомив очільник НАЕК "Енергоатом" Петро Котін в інтерв’ю агентству Reuters. Нові реактори будуть побудовані на Хмельницькій АЕС на заході України та оснащені обладнанням російського виробництва, яке Київ хоче імпортувати з Болгарії.

"Переговори між урядом України та Болгарії тривають, і я думаю, що десь у червні ми матимемо результат укладення контрактів з Болгарією на закупівлю цього обладнання", - зазначив керівник атомної компанії "Енергоатом" Петро Котін.

"Я поставив завдання перед нашою будівельною організацією та адміністрацією Хмельницької станції, щоб об'єкт був готовий до монтажу нового обладнання до червня", - додав він, маючи на увазі перший з двох реакторів.

За його словами, якщо реактор буде доставлений вчасно і у повному обсязі, "Енергоатом" буде готовий почати пускові роботи на новому реакторі через два-три роки. Це також термін, необхідний для виготовлення турбіни для блоку.

Котін відмітив, що компанія веде попередні переговори з General Electric про будівництво турбіни. Другий реактор буде встановлено пізніше, він не назвав термінів. Він додав, що Болгарія раніше виставляла ціну за два реактори на рівні 600 млн дол., але прагне збільшити ціну на обладнання, яке, крім Болгарії, можна купити лише в Росії.

"Існує постійне бажання болгарської сторони отримати більшу вигоду для себе, ніж ці 600 млн дол., і чим більше часу минає, тим вищі ціни вони озвучують. Але ми все ще зосереджені на ціні 600 млн дол", - зазначив Котін.

Він повідомив, що "Енергоатом" має намір побудувати ще два реактори на Хмельницькій АЕС на базі американського реактора AP-1000, а вже на початку квітня компанія почне бетонувати два нових блоки.

Стан енергосистеми України

22 березня під час масштабної ракетної атаки на Україну Запорізька атомна електростанція опинилася на межі блекауту. Тоді відключилася зовнішня повітряна лінія, що з'єднує тимчасово окуповану ЗАЕС із об’єднаною енергосистемою України.

Загалом з початку російської окупації Запорізька АЕС вже пережила 8 повних блекаутів та один частковий - із запуском аварійних дизель-генераторів і систем безпеки. У разі їх відмови є загроза розвитку ядерної та радіаційної аварії.

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