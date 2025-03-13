У лютому Верховна Рада підтримала правку про закупівлю реакторів для ХАЕС.

Президент України Володимир Зеленський підписав № 4231-IX щодо придбання обладнання, необхідного для будівництва енергоблоків №3 та №4 Хмельницької атомної електростанції. Про це повідомляє Telegram-канал Верховної Ради України.

"Закон встановлює правові засади та надає дозвіл для придбання окремо визначеного обладнання, враховуючи стратегічне значення атомної енергетики для розвитку України та задля компенсації потужності української енергосистеми, що були втрачені у зв’язку з тимчасовою окупацією Запорізької атомної електричної станції та регулярними масованими ракетними обстрілами з боку країни-агресора", – повідомила прес-служба Верховної Ради.

Хмельницька АЕС: важливі новини

У лютому 2025 року стався скандал через те, що Україна планувала купити російські реактори у Болгарії для Хмельницької АЕС. За словами нардепа Ярослава Железняка, Болгарія свого часу придбала ці реактори у Росії за 600 мільйонів. Після цього "вони там валялися" і їх "розбирали на частини". А зараз Болгарія просить в України таку ж суму, яку вони свого часу заплатили РФ за ці реактори.

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Втім, вже незабаром Парламент України підтримав розблокування підпису закону №11392 про купівлю російського атомного блоку в Болгарії. Зазначається, загальна вартість проекту може становити приблизно 1 мільярд доларів.

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