Зазначається, що обладнання виявилося не потрібним Болгарії і воно весь цей час зберігалося на складах.

Парламент Болгарії вирішив продовжити на шість місяців термін, відведений на переговори про продаж Україні двох російських ядерних реакторів і супутнього обладнання.

Видання Euractiv пише, що влада Софії отримала реактори від російського "Атомстройекспорту" понад шість років тому, але вони вже були непридатні для використання, оскільки країна відмовилася від будівництва атомної електростанції "Белене". Наразі реактори зберігаються поблизу Белене в очікуванні продажу.

Болгарія вела переговори з Україною про продаж обладнання майже два роки, і парламент зобов'язав уряд укласти угоду за ціною щонайменше 600 мільйонів євро - стільки ж, скільки Болгарська національна електроенергетична компанія заплатила російському "Атомстройекспорту".

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Експерти української компанії-оператора АЕС "Енергоатом" прибули до Болгарії для огляду обладнання АЕС "Белене". Однак повномасштабне вторгнення військ РФ в Україну зіграло свою роль у рішенні про продаж реакторів.

Цього року Європейська комісія визнала, що потенційна угода з продажу реакторів може бути профінансована за рахунок коштів, виділених ЄС на допомогу Україні.

Річ у тім, що Україна єдина країна, яка може отримати вигоду, купивши ці реактори. Україна планує почати будівництво чотирьох нових ядерних блоків на Хмельницькій АЕС цього року.

Два з них будуть побудовані на російському обладнанні, яке Україна планує імпортувати з Болгарії. Два інших використовуватимуть американську технологію компанії Westinghouse.

Купівля ядерних реакторів у Болгарії - що відомо

22 березня голова НАЕК "Енергоатом" Петро Котін заявив, що Україна сподівається в червні підписати угоду про купівлю двох ядерних реакторів у Болгарії, щоб компенсувати втрату доступу до окупованої Росією Запорізької АЕС.

Нові реактори будуть встановлені на Хмельницькій АЕС на заході України і оснащені обладнанням російського виробництва.

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