США не купуватимуть російську нафту для поповнення резерву.

Після введення нафтових санкцій проти Росії США не мають наміру купувати російську нафту для поповнення своїх стратегічних запасів.

Як заявила прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр, закупівля російської нафти неможлива, оскільки імпорт нафти з РФ перебуває під забороною.

"Ні, оскільки імпорт цієї нафти у нас під забороною", - сказала вона в ході брифінгу, відповідаючи на питання про те, чи розглядає президент США Джо Байден можливість закупівлі російської нафти для поповнення національних запасів.

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Наприкінці травня 2022 року лідери країн ЄС домовилися про введення заборони на експорт російської нафти.

3 грудня Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про встановлення граничної ціни на нафту, що експортується з Росії, на рівні 60 доларів США за барель.

5 грудня 2022 року нафтові санкції ЄС проти Росії набули чинності..

Стеля цін означає, що з 5 грудня 27 країн Євросоюзу, Великобританія, США, Канада, Японія та Австралія будуть надавати послуги, пов'язані з російською танкерною нафтою, тільки в тому випадку, якщо її закупили за встановленою граничною ціною або нижче. З 5 лютого 2023 року буде також заборонена закупівля російських нафтопродуктів.

Коментуючи рішення про обмеження ціни на російську нафту на рівні 60 доларів за барель, президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні зазначив, що це слабка позиція.

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