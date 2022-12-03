Президент України Володимир Зеленський прокоментував рішення про обмеження ціни на російську нафту на рівні 60 доларів за барель.
Зараз у світі завершилася, на жаль, без серйозних рішень, дискусія щодо обмеження експортної ціни російської нафти, про це очільник держави сказав у своєму вечірньому відеозверненні.
"Бо не назвеш серйозним рішення встановити таку межу для російських цін, яка цілком комфортна для бюджету держави-терориста. Росія вже завдала колосальних збитків усім країнам світу свідомою дестабілізацією енергоринку. А світ ніяк не може наважитися на її справжнє енергетичне роззброєння. Це слабка позиція", - заявив глава держави.
Він підкреслив, що це тільки питання часу, коли все одно доведеться застосовувати сильніші інструменти.
"Шкода, що цей час буде втрачений. Логіка очевидна: якщо обмеження ціни на російську нафту - 60 доларів замість, наприклад, 30, про які говорили, зокрема, Польща та країни Балтії, то російський бюджет отримає на рік близько 100 мільярдів доларів. Ці гроші підуть не тільки на війну і не тільки на подальше спонсорування Росією інших, інших терористичних режимів та організацій", - підкреслив Зеленський.
За його словами, ці гроші підуть і на подальшу дестабілізацію якраз тих країн, які намагаються зараз уникнути серйозних рішень.
Раніше повідомлялося, що 30 листопада в російському Приморську нафту відвантажували за $48 за барель.
Обмеження цін на нафту з РФ - що варто знати
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 грудня, Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про встановлення граничної ціни на нафту, що експортується з Росії, на рівні 60 доларів за барель.
Як вказано у офіційній заяві на сайті Європейською ради, рівень обмеження було встановлено у тісній співпраці з Price Cap Coalition, він почне застосовуватися з 5 грудня 2022 року.
Рішенням, зокрема, передбачено перехідний період тривалістю 45 днів для суден, що перевозять сиру нафту походженням з Росії, придбану та завантажену до 5 грудня 2022 року та розвантажену у порту призначення до 19 грудня.
Відповідні нормативно-правові акти найближчим часом будуть оприлюднені в Офіційному журналі ЄС.