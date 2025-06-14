МАГАТЕ закликає усіх до стриманості.

У рамках військової операції "Rising Lion" Ізраїль атакував лише ядерний об'єкт у іранському місті Натанз, там знаходилися завод та пілотна установка зі збагачення палива.

Про це під час засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй повідомив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі. За його словами, було знищено наземну інфраструктуру заводу, на якому Іран виробляв уран, збагачений до 60%:

"На об'єкті зруйновані електрична підстанція, головний корпус електропостачання, аварійне електропостачання та резервні генератори. Немає жодних ознак фізичного нападу на підземний каскадний зал, що містить частину пілотного заводу зі збагачення палива і головний завод зі збагачення палива. Однак, втрата електропостачання каскадної зали могла пошкодити центрифуги, які там знаходяться".

Гроссі зазначив, що рівень радіоактивності за межами майданчика залишився незмінним і знаходиться в межах норми. Тобто ізраїльська операція не спричинила радіологічного впливу на населення або навколишнє середовище.

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"Однак, внаслідок цього впливу спостерігається радіологічне та хімічне забруднення всередині об'єктів у Натанзі. Тип випромінювання, присутній всередині об'єкта, в першу чергу альфа-частинки, є контрольованим за допомогою відповідних заходів радіаційного захисту", - додав він.

Крім того, Тегеран повідомив МАГАТЕ про атаки на завод зі збагачення палива у Фордо, а також на об’єкт в Есфахані, де розміщено кілька ключових ядерних підприємств - зокрема заводи з виготовлення паливних пластин, виробництва ядерного палива, конверсії урану та виробництва порошку збагаченого діоксиду урану. Однак Гроссі підкреслив, що агентство не має достатньої інформації щодо цього.

Очільник організації закликав всі сторони проявити максимальну стриманість, щоб уникнути подальшої ескалації:

"Я неодноразово заявляв, що ядерні об'єкти ніколи не повинні зазнавати нападів, незалежно від контексту чи обставин, оскільки це може завдати шкоди як людям, так і навколишньому середовищу. Такі напади мають серйозні наслідки для ядерної безпеки, захищеності та захищеності ядерних об'єктів".

Операція проти ядерних об'єктів Ірану

Як повідомляв УНІАН, вчора Ізраїль здійснив серію ударів по ядерних об’єктах, виробничих потужностях, військових об’єктах і ключовій інфраструктурі Ірану.

За даними ЦАХАЛ, Ізраїль використовував 200 винищувачів і приблизно 330 різних боєприпасів для нанесення ударів по понад 100 цілях по всій країні.

Основною метою було уповільнення або зупинка ядерної програми Ірану, щоб відстрочити потенційне досягнення ядерного арсеналу. За оцінкою аналітиків, відстрочка можлива на рік-два, але програма не знищена повністю.

Вже ввечері Іран запустив в бік країни десятки ракет, назвавши це відплатою за ізраїльську операцію. У Армії оборони заявили, що більшість повітряних цілей вдалося ліквідувати.

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