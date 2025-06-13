Також на супутникових знімках зафіксована ракетна база армії Ірану.

Однією з основних цілей ізраїльського удару по Ірану була інфраструктура збагачення урану. Аналітик відкритих даних Демієн Саймон опублікував у своєму Твітері супутникові знімки, як стверджується, наслідків удару саме по цих об’єктах.

"Перший набір супутникових знімків, що демонструють пошкодження на іранському об'єкті зі збагачення урану в Натанзі, завдані під час ізраїльської операції "Висхідний лев", – пише він.

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Інша група знімків, як стверджується, фіксує наслідки удару по об’єкту біля міста Керманшах. За деякими даними, це одна з військових баз Корпусу вартових ісламської революції, зокрема її називають підземною ракетною базою.

Ірано-Ізраїльська війна: останні новини

Як писав УНІАН, під вечір п’ятниці Іран спромігся організувати масований ракетний удар у відповідь на ранкову атаку Ізраїлю. В мережі ширяться числені відео з "прильотами" по ізраїльських містах, однак ізраїльський уряд повідомляє, що ситуація контрольована.

Тим часом російський диктатор вийшов із цинічною заявою, в якій він засудив Ізраїль за порушення Статуту ООН. Той факт, что Росія те саме і навіть гірше вчиняє в Україні, Путіна зовсім не збентежило.

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