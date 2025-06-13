Щонайменше двоє людей перебувають у важкому стані.

У Ізраїлі заявили, що масованою ракетною атакою Іран перетнув червоні лінії, тому має заплатити за це високу ціну.

Як передає 13 канал, із відповідною заявою виступив міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац. "Іран перетнув червоні лінії, коли наважився обстріляти ракетами центри цивільного населення в Ізраїлі. Ми продовжуватимемо захищати громадян Ізраїлю та гарантуватимемо, що режим аятол заплатить дуже високу ціну за свої злочинні дії", - сказав він.

За даними ЗМІ, відомо про щонайменше 21 поранену людину, двоє з них - у важкому стані. Ізраїльська національна медична служба Magen David Adom інформує про п'ятьох поранених в регіоні Дан - одна людина у стані середньої тяжкості, ще четверо мають легкі осколкові поранення.

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Речник Армії оборони Ізраїлю заявив, що під час двох залпів з Ірану було запущено менше 100 ракет, більшість з них перехопили. Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху у зверненні сказав, що іранський режим "ще ніколи не був слабшим". За його словами, зараз для іранського народу існує можливість виступити проти влади:

"Я з вами, ізраїльський народ з вами".

Загострення на Близькому Сході

Як відомо, минуої ночі Ізраїль здійснив масштабну повітряну операцію по території Ірану. Основними ціями були ядерні об’єкти, військові бази та об’єкти інфраструктури Корпусу вартових Ісламської революці.

За даними ЗМІ, внаслідок атаки були вбиті кілька високопосадовців, зокрема командувачі IRGC та ядерні вчені. Ізраїль залучив до цієї операції понад 100 бойових літаків.

Це наймасштабніше пряме зіткнення між Ізраїлем і Іраном. Експерти вважають, що удар не знищив ядерну програму Ірану повністю, але відкинув її розвиток щонайменше на рік.

Вже ввечері Іран запустив по Ізраїлю безліч ракет. Мережу заполонило відео вибухів та роботи протиповітряної оборони у Тель-Авіві.

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