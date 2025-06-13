Скорочення постачання газу з Ізраїлю підштовхнуло біржові ціни на "блакитне паливо" до нових вершин.

На тлі ударів по Ірану Ізраїль зупинив видобуток на своєму найбільшому родовищі природного газу "Левіафан". Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на заяву Міністерства енергетики Ізраїлю.

Енергетичне відомство Ізраїлю наказало тимчасово зупинити видобуток "блакитного палива на морському родовищі "Левіафан", яке експлуатується компанією Chevron Corp. Зазначається, що рішення було ухвалене з міркувань безпеки після удару Ізраїлю по Ірану і можливої відповіді з боку Тегерану.

Це вже не перше родовище, яке було закрито на вимогу влади. Раніше компанія Energean Plc також призупинила видобуток на родовищі Karish. Обидва родовища забезпечують внутрішній попит і дозволяють експортувати газ до сусідніх країн, зокрема Єгипту та Йорданії.

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Водночас інше газове родовище – Tamar, яке належить Chevron продовжує працювати, за інформацією Міненерго Ізраїлю.

Скорочення постачання газу може негативно позначитися на регіоні, особливо на Єгипті, де через літню спеку попит на енергію зростає. Каїру через це, можливо, доведеться дочасно збільшити закупівлю скрапленого газу, що підштовхуватиме вартість газових контрактів вгору.

Ціни на газ вже відреагували на рішення влади Ізраїлю та удари по Ірану, підскочивши на 6,6% на торговій сесії у п’ятницю.

Удар Ізраїлю по Ірану

Як повідомляв УНІАН, Ізраїль використав тактику української "Павутини" під час удару по цілях в Ірані. За даними місцевих ЗМІ, ЦАХАЛ створив на території Ірану секретну базу ударних дронів, з якої й було завдано атаки. Під удар потрапили військові та ядерні об’єкти.

Через ізраїльський удар, ціни на нафту злетіли до максимумів 2022 року.

Зачепила ескалація між Ізраїлем та Іраном і газові контракти. Експерти вважають, що вартість "блакитного палива" в ЄС потенційно може підскочити майже до 1000 доларів за 1000 кубометрів.

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