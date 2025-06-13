Вартість "блакитного палива" в ЄС потенційно може підскочити майже до 1000 доларів за 1000 кубометрів.

Ціни на газ у Європі суттєво зросли після того як Ізраїль завдав ударів по Ірану, створивши побоювання щодо початку ширшої війни у регіоні, який є ключовим для світових поставок енергоресурсів, повідомляє Bloomberg.

У п'ятницю ф'ючерси на "блакитне паливо" підскочили на 5,7%, що є найвищим показником за останні п'ять тижнів.

Ізраїль завдав авіаударів по ядерних об’єктах Ірану. Вибухи були чутні в Тегерані та інших містах. Іран вже пообіцяв, що Ізраїль "заплатить дуже високу ціну". Військові дії можуть потенційно порушити постачання через Ормузьку протоку - важливий водний шлях для скрапленого природного газу і нафти.

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Водночас журналісти зазначають, що хоча Тегеран часто погрожував закрити Ормузьку протоку під час геополітичних конфліктів, він цього не робив. За даними видання, ескалація наразі не вплинула на постачання скрапленого природного газу, однак можливі затримки постачання, якщо кораблі будуть використовувати інший маршрут.

"Ризик для енергетичних ринків полягає в більш широкій регіональній ескалації за участю основних постачальників сирої нафти і природного газу (Катару, Оману, ОАЕ)", - зазначила стратег з питань енергетики Rabobank Флоренс Шміт.

Вона пояснила, що Катар, Оман та Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) забезпечують 18% від світового обсягу поставок скрапленого газу.

Слід зазначити, що Катар входить до трійки найбільших постачальників скрапленого газу. Аналітик Флоренс Шміт зазначає, що будь-які перебої в експорті "блакитного палива" з цієї країни може призвести до стрибка цін на газ до 100 євро за мегават-годину в найгіршому випадку(близько 1000 євро за 1000 кубометрів).

Ситуація на Близькому Сході - головні новини

Ізраїль 13 червня завдав ударів по Ірану. Під удар потрапили військові та ядерні об’єкти. Через ізраїльський удар, ціни на нафту злетіли до максимумів 2022 року.

Енергетичний експерт Михайло Гончар зазначає, що подальший рух цін на енергоносії буде залежати від ситуації на Близькому Сході, реакції ОПЕК+, наповненості стратегічних резервів США, Китаю, ЄС.

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