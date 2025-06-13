Унаслідок ізраїльського удару по ядерних об'єктах Ірану ліквідовано цілу низку високопоставлених військових чиновників і вчених.

Армія Ізраїлю оприлюднила список ліквідованих високопоставлених військових чиновників Ірану під час нічної спецоперації.

Так, згідно з даними ЦАХАЛ, серед них справді є генерал-майор Хосейн Саламі, який керував усіма військовими підрозділами країни.

Разом із ним ліквідовано також:

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генерал-майора Мохаммеда Багрі - начальника Генштабу Збройних сил Ірану;

генерал-майора Голам-Алі Рашида - командувача Центрального командного штабу "Хатам аль-Анбія" КВІР, який відповідає за оперативне планування.

екс-глава Організації з атомної енергії Ірану і ключовий фізик-ядерник програми зі збагачення урану Ферейдун Аббасі-Давані;

президент Ісламського університету "Азад", фахівець із лазерної ізотопної сепарації Мохаммад Мехді Теханчі.

На додаток, за даними Reuters, Ізраїль ударом по Натанзі вивів з ладу реакторний зал і більшість центрифуг.

Тим часом, як заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, мета операції в Ірані - виведення з ладу ядерної інфраструктури, заводів із виробництва балістики і військового потенціалу країни.

Він попередив, що операція проти іранської ядерної програми буде довгою.

Крім того, як повідомив ізраїльський генерал Дефрін повідомив, що в перших ударах по Ірану ніч брали участь понад 200 літаків ізраїльських ВПС. За його словами, під час ударів винищувачі скинули понад 330 боєприпасів.

Удар Ізраїлю по Ірану

Уночі ізраїльські військові літаки завдали ударів по об'єктах ядерної програми Ірану. Після цього з'явилася інформація, що ліквідовано кілька високих воєначальників і провідних учених-ядерників. Однак їхні імена не були точно відомі.

Також значних пошкоджень зазнали ядерні об'єкти Ірану.

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