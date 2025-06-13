ЦАХАЛ створив на території Ірану секретну базу ударних безпілотників, з якої і було завдано атаки.

Ізраїль для атаки на Іран використовував тактику української операції "Павутина". Як пишуть ізраїльські ЗМІ, ЦАХАЛ створив на території Ірану секретну базу ударних дронів, з якої і було завдано атаки.

За даними Al Jazeera, дрони-камікадзе здійснили цілеспрямовані удари по пускових установках ракет класу "земля-земля" на іранській військовій базі Асфагабад поблизу Тегерана.

Також агенти Моссаду розмістили високоточну зброю поруч із зенітними комплексами. Коли почалася атака, ракети запустили прямо з іранської землі.

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Ще одна операція полягала в тому, що Моссад встановив спеціальні пристрої на машини для виведення з ладу іранської ППО.

"Винищувачі ВПС здійснили масштабну атаку на систему ППО іранського режиму на заході Ірану. Десятки радарів і пускових установок ракет класу "земля-повітря" були знищені", - повідомляє армія Ізраїлю.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що армія продовжить свою діяльність зі зриву іранської ядерної програми.

Атака Ізраїлю на Іран

У ніч на 13 червня ізраїльська армія завдала удару по ядерних об'єктах в Ірані. Унаслідок цього, за даними ЦАХАЛ, могли ліквідувати командувача Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Хоссейна Саламі, а також інших іранських воєначальників і провідних науковців, які займалися ядерними розробками.

Іран уже пообіцяв "необмежену" відповідь на атаку Ізраїлю і пригрозив новою зброєю.

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