Повторні санкції були введені у зв'язку з "обставинами, що змінилися".

На десятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну Канада відновила санкції щодо турбін для російських експортних трубопроводів "Північний потік".

Як йдеться в спільній заяві глави МЗС Мелані Жолі та міністра природних ресурсів Джонатана Вільямса, повторні санкції були введені у зв'язку з "обставинами, що змінилися".

"Оскільки Путін продемонстрував, що в його наміри ніколи не входило відновлювати повноцінну роботу "Північного потоку 1", а сам трубопровід був виведений з ладу, уряд Канади вирішив скасувати обмежене в часі звільнення від санкцій, яке дозволяло повернути в Німеччину турбіни, що ремонтувалися на заводі Siemens в Монреалі", — заявили політики.

Відео дня

"Канада ухвалює це рішення, визнаючи, що обставини, при яких видавалося звільнення, змінилися, і воно більше не служить заявленій меті. Це рішення було ухвалено після тісної взаємодії з українськими, німецькими та іншими європейськими союзниками", — додали Жолі та Вільямс.

Війна в Україні та ситуація з турбіною:

Обладнання ремонтувалося на канадському заводі німецької компанії Siemens Energy.

20 червня 2022 року Росія заявила, що готова постачати газ по "Північному потоку" в повному обсязі, але для цього Європа має повернути відремонтовані турбіни.

8 липня Москва заявила, що збільшить поставки газу в Європу, якщо турбіну повернуть.

9 липня 2022 року з'явилася інформація про те, що Канада домовилася з Німеччиною про повернення турбіни Siemens для "Північного потоку".

9 липня міністр закордонних справ Мелані Жолі заявила, що Канада зробить виняток із введених проти РФ санкцій і поверне Німеччині турбіну, яка необхідна для обслуговування газопроводу "Північний потік" і зараз проходить технічне обслуговування на канадському об'єкті, що належить компанії Siemens.

Планувалося, що турбіну спочатку відправлять до Німеччини, а потім доставлять "Газпрому". У Німеччині вважали, що повернення турбіни позбавить Росію приводу підтримувати поставки значно нижче нормального рівня.

Міністерство закордонних справ України та Міністерство енергетики зробили спільну заяву у зв'язку з рішенням Уряду Канади видати дозвіл на повернення до ФРН відремонтованої турбіни "Північного потоку-1". Як зазначалося в заяві, "цей небезпечний прецедент йде всупереч з принципом верховенства права і матиме лише один наслідок - зміцнить почуття безкарності Москви".

У Держдепартаменті США підтримали рішення Канади щодо повернення турбіни для "Північного потоку". Там вважали, що завдяки цьому Німеччина та інші європейські країни зможуть поповнити свої запаси газу, що підвищить їх енергетичну безпеку і стійкість, і дозволить протистояти використанню Росією енергетики в якості зброї.

10 липня 2022 року Канада ухвалила доленосне рішення щодо "Північного потоку".

13 липня 2022 року Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що вважає помилковим рішення Канади передати Німеччині турбіну для "Північного потоку", але "зради" в цьому не бачить.

16 липня 2022 року "Газпром" запросив документи для вивезення з Канади турбіни для "Північного потоку".

Вас також можуть зацікавити новини: