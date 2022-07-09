Німеччина та Канада розуміють, що Росія скоротила поставки газу не через технічні проблеми, тому хочуть позбавити її цієї відмовки.

На п'ятому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії на територію України Канада домовилася з Німеччиною про повернення турбіни Siemens для "Північного потоку".

Про це повідомляє канадське видання The Globe and Mail.

Як повідомляє Reuters, турбіну відправлять із заводу в Монреалі до Німеччини, а вона передасть її "Газпрому". Це необхідно, щоб Канада не порушила свої санкції проти Росії.

Як пише видання, Німеччина і Канада розуміють, що Росія скоротила поставки газу не через технічні проблеми, тому хочуть позбавити її цієї відмовки.

Також наголошується, що Німеччина готова піти на такий крок, сподіваючись, що "Газпром" збільшить поставки.

Війна в Україні та "Північний потік":

22 лютого 2022 року федеральний канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Німеччина зупинила процес сертифікації газопроводу "Північний потік-2". За його словами, це відповідь на рішення Росії про визнання незалежності "ЛНР" і "ДНР".

Того ж дня німецький Фонд захисту клімату та навколишнього середовища відмовився підтримувати російський газопровід "Північний потік-2". Його створили для обходу санкцій США, щоб завершити будівництво.

23 лютого Сполучені Штати Америки ввели санкції проти оператора "Північного потоку-2" у відповідь на визнання Росією терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР".

24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабне вторгнення на територію України.

1 березня оператор "Північного потоку-2" збанкрутував у зв'язку з введеними західними санкціями щодо Росії через її агресію проти України. Банкрутство підтвердили в уряді швейцарського кантону Цуг, де був зареєстрований Nord Stream 2 AG.

У березні 2022 року оператор ГТС України закликав Європу зменшити поставки газу через "Північний потік-1" для відповідного перерозподілу газових маршрутів і максимального завантаження української ГТС.

Європейські оператори ГТС підтримали позицію України та погодилися сприяти посиленню енергетичної безпеки регіону.

27 березня 2022 року Україна звернулася до Німеччини з проханням зупинити "Північний потік-1".

18 квітня 2022 року главу однієї із земель Німеччини викрили в змові з росіянами по "Північному потоку-2"

20 Червня 2022 року Пєсков заявив Росія готова постачати газ по "Північному потоку" в повному обсязі, але для цього Європа має повернути відремонтовані турбіни.

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