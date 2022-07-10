У Канаді розуміють, що насправді Росія скоротила поставки газу не через технічні проблеми, і бачать в цьому виправдання для зменшення поставок газу в Берлін.

Канада дала добро на відправку турбін, які перебували в ремонті на заводі "Дорваль", і які Німеччина вимагала для забезпечення роботи газопроводу "Північний потік-1".

Про це заявив міністр природних ресурсів Канади Джонатан Вілкінсон, повідомляє La Presse.

За словами міністра, Канада веде переговори з цього питання з Україною і Німеччиною.

Він зазначив, що Оттава знаходиться "між молотом і ковадлом", і незалежно від рішення один з партнерів буде ображений.

За словами міністра, Канада має продовжувати підтримувати санкції проти Росії. Але, з іншого боку, санкцій не повинні знищити економіку Німеччини, вважає міністр.

За його словами, в Канаді розуміють, що насправді Росія скоротила поставки газу не через технічні проблеми, і бачать в цьому виправдання для зменшення поставок газу в Берлін.

"Ми працюємо, щоб спробувати знайти рішення, яке задовольнить всіх", – заявив міністр.

Війна в Україні та "Північний потік":

22 лютого 2022 року федеральний канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Німеччина зупинила процес сертифікації газопроводу "Північний потік-2". За його словами, це відповідь на рішення Росії про визнання незалежності "ЛНР" і "ДНР".

Того ж дня німецький Фонд захисту клімату та навколишнього середовища відмовився підтримувати російський газопровід "Північний потік-2". Його створили для обходу санкцій США, щоб завершити будівництво.

23 лютого Сполучені Штати Америки ввели санкції проти оператора "Північного потоку-2" у відповідь на визнання Росією терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР".

24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабне вторгнення на територію України.

1 березня оператор "Північного потоку-2" збанкрутував у зв'язку з введеними західними санкціями щодо Росії через її агресію проти України. Банкрутство підтвердили в уряді швейцарського кантону Цуг, де був зареєстрований Nord Stream 2 AG.

У березні 2022 року Оператор ГТС України закликав Європу зменшити поставки газу через "Північний потік-1" для відповідного перерозподілу газових маршрутів і максимального завантаження української ГТС.

Європейські оператори ГТС підтримали позицію України та погодилися сприяти посиленню енергетичної безпеки регіону.

27 березня 2022 року Україна звернулася до Німеччини з проханням зупинити "Північний потік-1".

18 квітня 2022 року главу однієї із земель Німеччини викрили в змові з росіянами по "Північному потоку-2"

20 червня 2022 року Пєсков заявив, що Росія готова постачати газ по "Північному потоку" в повному обсязі, але для цього Європа повинна повернути відремонтовані турбіни.

9 липня 2022 року з'явилася інформація про те, що Канада домовилася з Німеччиною про повернення турбіни Siemens для "Північного потоку".

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