Глава МЗС підкреслює, що відповідне рішення Канади примножить проблеми і сприятиме руйнуванню санкційного режиму проти РФ.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає помилковим рішення Канади передати Німеччині турбіну для "Північного потоку", але зради в цьому не бачить.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав під час онлайн-брифінгу, який транслювався в соціальній мережі Facebook.

"Зради безумовно не бачу, але ми чесно сказали нашим канадським і німецьким партнерам, що те, що вони зробили, - це помилка, яка ставить в переможну позицію Росію. Це рішення не вирішить проблем. Це рішення лише примножить проблеми", - заявив Кулеба.

Разом з тим, глава МЗС зазначив, що Канада і Німеччина є суверенними країнами та мають право приймати ті рішення, які вважають за потрібне.

"Але ми з цим рішенням не згодні, і в принципі, ми проти підходу, коли санкційний режим повинен підлаштовуватися під примхи або примхи Російської Федерації", - підкреслив Кулеба.

Міністр додав, що росіяни сьогодні "створили проблему з поставками газу в Німеччині, вимагають змінити під них санкційне законодавство Канади", а "завтра вони створять іншу проблему, знову вимагатимуть щось змінити".

На думку Кулеби, таким чином "санкційний режим просто буде зруйнований". "Саме в цьому головна небезпека цього рішення", - сказав дипломат.

При цьому, глава МЗС нагадав, що в Канаді поданий позов Світовим конгресом українців і українським юристом канадського походження Даніелом Білаком проти цього рішення.

"Подивимося, чим завершиться його розгляд, але навіть в самій Канаді багато хто не згоден з цим рішенням, яке було прийнято. Тому це не тільки позиція України. Це позиція всіх людей, які розуміють, що подібні прецеденти ведуть до руйнування санкційного режиму, створеного власне тими ж країнами", - сказав Кулеба.

Війна в Україні та ситуація з турбіною:

20 червня 2022 року Пєсков заявив, що Росія готова постачати газ по "Північному потоку" в повному обсязі, але для цього Європа повинна повернути відремонтовані турбіни.

9 липня 2022 року з'явилася інформація про те, що Канада домовилася з Німеччиною про повернення турбіни Siemens для "Північного потоку".

9 липня міністр закордонних справ Мелані Жолі заявила, що Канада зробить виключення з введених проти РФ санкцій і поверне Німеччині турбіну, яка необхідна для обслуговування газопроводу "Північний потік" і зараз проходить технічне обслуговування на канадському об'єкті, що належить компанії Siemens.

Відомо, що турбіну спочатку відправлять до Німеччини, а потім доставлять "Газпрому". У Німеччині кажуть, що повернення турбіни позбавить Росію приводу підтримувати поставки значно нижче нормального рівня. 8 липня Москва заявила, що збільшить поставки газу в Європу, якщо турбіну повернуть.

Міністерство закордонних справ України та Міністерство енергетики зробили спільну заяву у зв'язку з рішенням Уряду Канади видати дозвіл на повернення до ФРН відремонтованої турбіни "Північного потоку-1". Як наголошується в заяві, "цей небезпечний прецедент йде всупереч з принципом верховенства права і матиме лише один наслідок - зміцнить почуття безкарності Москви".

У Держдепартаменті США підтримали рішення Канади щодо повернення турбіни для"Північного потоку". Там вважають, що завдяки цьому Німеччина та інші європейські країни зможуть поповнити свої запаси газу, що підвищить їх енергетичну безпеку і стійкість, та дозволить протистояти використанню Росією енергетики в якості зброї.

10 липня 2022 року Канада ухвалила доленосне рішення щодо "Північного потоку".