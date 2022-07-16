Саме ця турбіна забезпечує прокачування газу по морській частині "Північного потоку".

На п'ятому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну компанія "Газпром" направила офіційний запит в офіс німецької Siemens з проханням надати документи для вивезення з Канади турбіни для компресорної станції "Портова".

Про це йдеться в повідомленні "Газпрому" в Telegram.

Саме ця турбіна забезпечує прокачування газу по морській частині "Північного потоку".

""Газпром" розраховує на безумовне виконання групою компаній Siemens своїх зобов'язань в рамках сервісного обслуговування газотурбінних двигунів, від яких залежить надійна робота газопроводу "Північний потік" і забезпечення природним газом європейських споживачів", - йдеться в повідомленні компанії країни-окупанта.

Війна в Україні та ситуація з турбіною:

20 xервня 2022 року Пєсков заявив, що Росія готова постачати газ по "Північному потоку" в повному обсязі, але для цього Європа має повернути відремонтовані турбіни.

9 липня 2022 року з'явилася інформація про те, що Канада домовилася з Німеччиною про повернення турбіни Siemens для "Північного потоку".

9 липня міністр закордонних справ Мелані Жолі заявила, що Канада зробить виключення з введених проти РФ санкцій і поверне Німеччині турбіну, яка необхідна для обслуговування газопроводу "Північний потік" і в цей час проходить технічне обслуговування на канадському об'єкті, що належить компанії Siemens.

Відомо, що турбіну спочатку відправлять до Німеччини, а потім доставлять "Газпрому". У Німеччині кажуть, що повернення турбіни позбавить Росію приводу підтримувати поставки значно нижче нормального рівня. 8 липня Москва заявила, що збільшить поставки газу в Європу, якщо турбіну повернуть.

Міністерство закордонних справ України та Міністерство енергетики зробили спільну заяву у зв'язку з рішенням Уряду Канади видати дозвіл на повернення до ФРН відремонтованої турбіни "Північного потоку-1". Як наголошується в заяві, "цей небезпечний прецедент йде врозріз з принципом верховенства права і матиме лише один наслідок - зміцнить почуття безкарності Москви".

У Держдепартаменті США підтримали рішення Канади щодо повернення турбіни для"Північного потоку". Там вважають, що завдяки цьому Німеччина та інші європейські країни зможуть поповнити свої запаси газу, що підвищить їх енергетичну безпеку і стійкість, і дозволить протистояти використанню Росією енергетики в якості зброї.

10 липня 2022 року Канада ухвалила доленосне рішення щодо"Північного потоку".

13 липня 2022 року Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що вважає помилковим рішення Канади передати Німеччині турбіну для "Північного потоку", але "зради" в цьому не бачить.

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