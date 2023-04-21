За підсумками першого кварталу казахстанські нафтові компанії поставили на зовнішні ринки 163,4 тисячі тонн нафти по Транскаспійському морському маршруту.

На тлі масових антиросійських санкцій, введених у зв'язку з вторгненням РФ в Україну, Казахстан продовжує нарощувати експорт нафти в обхід Росії.

Як повідомляє Reuters, за підсумками першого кварталу казахстанські нафтові компанії поставили на зовнішні ринки 163,4 тисячі тонн нафти по Транскаспійському морському маршруту — з Порту Актау в Баку.

У порівнянні з тим же періодом минулого року експорт в обхід традиційного для Казахстану порту Новоросійська збільшився в 6 разів.

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Росія неодноразово блокувала вивезення казахстанської нафти через Чорне море, де знаходиться експортний термінал Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК), посилаючись на екологічні ризики та пошуки мін часів Другої світової війни.

Зараз термінал КТК працює штатно, проте казахстанські компанії побоюються продавати сировину через російські порти, оскільки це буде порушенням санкцій.

Російське вторгнення в Україну та позиція Казахстану

17 червня 2022 року Президент Казахстану в присутності Путіна відмовився визнавати "незалежність" підконтрольних Кремлю "ЛДНР". Токаєв також зазначив, що в Казахстані по-різному ставляться до "спецоперації" Росії в Україні.

Практично відразу після цієї заяви Росія призупинила відвантаження казахстанської нафти з порту Новоросійська.

У липні 2022 року Токаєв доручив Національній нафтогазовій компанії налагодити продажі нафти в обхід Росії і визначив Транскаспійський маршрут пріоритетним напрямком.

У серпні 2022 року стало відомо про те, що Казахстан постачатиме нафту в обхід Росії.

21 березня 2023 року стало відомо про те, що вперше в історії Казахстан доставив нафту в Азербайджан в обхід Росії. 6900 тонн нафти було відправлено через порт Актау до порту Баку.

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