Наразі у Києві без світла залишаються 270 тисяч квартир, 40% споживачів столиці - без води.

Наразі без світла Києві залишаються 270 тисяч квартир, 40% споживачів столиці - без води.

Про це повідомив у Telegram-каналі міський голова Києва Віталій Кличко.

"Фахівці "Київводоканалу" працюють, щоб якнайшвидше стабілізувати роботу водопровідних станцій. Адже зранку, через пошкодження енергооб‘єкту біля Києва, 80% споживачів столиці були без водопостачання. 350 тисяч помешкань Києва - без електрики. Станом на цю годину без світла в столиці 270 тисяч квартир. І 40% споживачів столиці - без води", - заявив він.

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За словами Кличка, відновлено водопостачання лівого берегу міста, тривають роботи з відновлення водопостачання правобережної частини столиці.

Він також повідомив, що світло повернули мешканцям Троєщини та частково - Подолу. Завершується підключення об’єктів Київводоканалу до електроенергії, що дозволить відновлювати водопостачання.

"Енергетики планують стабілізувати ситуацію зі світлом приблизно о 9-10 вечора. Але, навіть повернувши постачання електроенергії, вимкнення будуть застосовувати. Бо ситуація складна.

Також у столиці, в тому числі за допомогою генераторів, відновили електропостачання 27 бюветних комплексів і вони доступні для киян. Деякі бювети ще на стадії підключення. З переліком і адресами бюветів можна ознайомитися на офіційному порталі міста чи сайті "Київводфонду", - додав він.

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Супротивники вранці вдарили по низці областей України, було пошкоджено електропідстанції, об’єкти гідроенергетики та теплової генерації, виникли проблеми з електро- та водопостачанням.

Повітряним силам Збройних сил України вдалося збити 44 з 50 ракет супротивника.

Пізніше стало відомо, що у Молдові на крайню північ села Наславча Окницького району (знаходиться недалеко від українського кордону), впала російська ракета, збита захисниками України.

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