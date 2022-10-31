Водночас у ПС наголосили, що для захисту українського неба потрібно більше таких систем.

Німецький зенітно-ракетний комплекс IRIS-T, який напередодні отримала Україна, під час сьогоднішнього масованого ракетного удару РФ по Україні відпрацював зі 100% результатом.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

Водночас у Повітряних силах наголосили, що для надійнішого захисту українського неба необхідно більше систем ППО.

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"Ми просимо і продовжуємо надалі закликати світ надати Україні зброю. Потрібні засоби протиповітряної оборони. Ті засоби, які ми вже озвучили, IRIS-T треба більше. Працює і сьогодні працювала ця система, і працювала з 100% результатом", - наголосив він.

Нагадаємо, що 11 жовтня стало відомо, що Україна отримала перший німецький зенітний ракетний комплекс IRIS-T.

Довідка. IRIS-T – зенітний ракетний комплекс (ЗРК) середнього радіусу дії, розроблений німецькою компанією Diehl Defence в 2014 році та призначений для знищення крилатих й балістичних ракет, а також літаків, вертольотів та БПЛА.

Масований ворожий ракетний удар по Україні 31 жовтня - найважливіше

Супротивники вранці вдарили по низці областей України, було пошкоджено електропідстанції, об’єкти гідроенергетики та теплової генерації, виникли проблеми з електро- та водопостачанням.

Повітряним силам Збройних сил України вдалося збити 44 з 50 ракет супротивника.

Одна з російських ракет, яку збили українські воїни, впала в Молдові на крайню північ села Наславча Окницького району (знаходиться недалеко від кордону з Україної), жертви не були зареєстровані.

Пізніше стало відомо, що у Молдові на крайню північ села Наславча Окницького району (знаходиться недалеко від українського кордону), впала російська ракета, збита захисниками України.

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