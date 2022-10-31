Унаслідок падіння російської ракети в Молдові не зареєстровані жертви, зазначили у МВС країни.

У понеділок вранці, 31 жовтня, в Молдові на крайню північ села Наславча Окницького району (знаходиться недалеко від кордону з Україною), впала збита російська ракета.

Ворожу ракету збила українська зенітна система, повідомили у Міністерстві внутрішніх справ Молдови.

За його даними, жертви унаслідок падіння російської ракети не зареєстровані.

У МВС Молдови додали, що через падіння боєприпасу в селі в декількох оселях пошкоджені вікна.

За відомостями української влади, сьогодні вранці супротивник атакував безпілотниками греблю Дністровську гідроелектростанцію, яка знаходиться на відстані 10 км від греблі в Наславче. Супротивнику не вдалося пошкодити греблю Дністровської ГЕС, атаці піддалися електричні компоненти. Українська сторона запевнила, що немає загрози повені.

Момент падіння російської ракети потрапив на відео, повідомив портал NordNews і опублікував ролик, знятий камерою спостереження.

Нагадаємо, вранці 10 жовтня під час масованого ракетного удару РФ по Україні три російські крилаті ракети залетіли в повітряний простір Молдови. Міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску після інциденту заявив, що його країна засуджує продовження агресії РФ проти української держави.

Масована атака ворога по Україні 31 жовтня - найважливіші новини

Супротивники атакували низку областей України, зокрема ті, які межують з Молдовою - Чернівецьку, Вінницьку та Одеську.

У Вінницькій області була збита ворожа ракета, вона впала на цивільні об'єкти, є руйнування. В небі над Одеською областю було збито дві ракети противника.

За відомостями Повітряних Сил України, сьогодні вранці з ворожих літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95/Ту-160 запущено понад 50 крилатих ракет Х-101/Х-555, і 44 з них збиті.

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