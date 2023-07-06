Лайфхаки для українців: як зменшити платіжку за світло з новими тарифами

Підвищення в червні тарифів на світло майже вдвічі змусило українців замислитись над економією спожитих кіловат. УНІАН розібрався, які є можливості легального зменшення витрат на електроенергію. Вони можуть вас здивувати.

Вже за кілька днів ми почнемо отримувати нові "листи щастя" від своїх обленерго. В липні електропостачальники мають надіслати рахунки із оновленими цінами на електроенергію, які з 1 червня збільшились для населення з 1,44 та 1,68 гривень до 2,64 гривень за кіловат-годину. За даними "Укренерго", через спеку у більшості регіонів українці останніми тижнями збільшили споживання електроенергії у пікові вечірні години на дев’ять відсотків. А отже, платіжки будуть ще більшими.

Далеко не всі громадяни зможуть отримати субсидію на оплату комуналки, тому розраховувати потрібно на власну обізнаність та винахідливість. Найбільш ефективний та працюючий лайфхак – це встановлення багатотарифних лічильників обліку електроенергії, які дозволяють значно зменшити рахунки за світло.

Є кілька видів лічильників: однофазні та трифазні. Для обліку електроенергії споживачів з однофазним струмом, а це побутові мережі 220 В, використовуються однофазні лічильники. Споживачі, які використовують трифазний струм, - переважно, це виробництво, - застосовують трифазні лічильники 380 В.

Для того, щоб визначити, який лічильник наразі використовується в домогосподарстві, варто подивитися на табло старого апарату обліку енергії. Позначка 220 означає, що це однофазний лічильник. Якщо написано 220/380, це - трифазний лічильник.

На відміну від звичайного однотарифного, багатотарифний прилад можна запрограмувати у кількох режимах роботи: двозонний (нічний і денний) і трьохзонний (піковий, напівпіковий та знижений).

Оскільки вночі зазвичай попит на енергоспоживання є меншим, то і ціна не неї нижча. Тобто із двозонним лічильником з сьомої години ранку до одинадцятої години вечора електрика наразі коштує 2,64 гривні за кіловат-годину, а з 23 години до 7 ранку – лише 1,32 гривень за кіловат.

Режим роботи трьохзонного лічильника наступний. У пікові години з 8-ї до 11-ї години і з 20-ї години до 22-ї години потрібно платити за тарифом у півтора рази вищим за встановлений – майже чотири гривні за кіловат. Повний тариф 2,64 рахується у напівпіковий період (з 7-ї години до 8-ї години, з 11-ї години до 20-ї години, з 22-ї години до 23-ї години). І радість платити всього сорок відсотків тарифу – це трохи більше однієї гривні - наступає в години нічного мінімального навантаження на національну енергосистему: з 23-ї години до 7-ї години ранку.

Проте, як з’ясував УНІАН, багато українців взагалі не знають про можливість економити 50-60 відсотків вночі, скориставшись простою заміною лічильника.

Під тиском тарифів

Після суттєвого зростання тарифів на світло вперше за п’ять років, вітчизняні споживачі почали активно аналізувати спожиті кіловати та думати про можливість економії.

"У нас в квартирі немає газу, і всі побутові прилади працюють на електриці. Багато споживає електроплита, бойлер і пральна машина. В місяць я з чоловіком та двома дітьми "накручуємо" триста кіловат енергії і раніше платили п’ятсот гривень в місяць за світло. А зараз будемо платити майже вісімсот гривень. Я за ці гроші краще щось дітям куплю", - поділилась з кореспондентом УНІАН своїми думками мешканка передмістя столиці Катерина.

Вона додала, що всерйоз зацікавилась заміною свого старого лічильник на двозонний і розраховує, що встановлення нового приладу окупиться за три роки. Жінка очікує, що тарифи з часом і далі будуть зростати, тому потрібно навчитись самій та заохотити свою родину економити.

Але особливо вигідно мати сучасний двозонний лічильник і нічний тариф взимку тим, чиє помешкання обігрівається за допомогою електрики.

Киянка Ганна розказала, що намагалась заощаджувати світло і до підвищення тарифів, адже живе у приватному будинку з великою сім’єю. Щомісячно її родина споживає десь п’ятсот кіловат-годин електроенергії, і третина із цього обсягу припадає на нічні пільгові години. Зараз, навіть при тому, що вона має двозонний лічильник і вже навчилась керувати своїм енергоспоживанням, платіжка родини зросла десь на чотириста гривень у місяць.

"На рік це майже п’ять тисяч гривень різниці. Це дуже відчутно для нас. Тож після підвищення тарифу, ми маємо включати "прожерливі" приборі тільки вночі", - сказала вона.

Киянка поділилася деякими секретами економії.

"Ми часто перемо речі, тож тепер ми включаємо пральну машину або до сьомої ранку, або вже після одинадцятої вечора. Кондиціонер ми також намагаємось вмикати вже пізно перед сном, адже в основному вдень знаходимося на роботі. Телефони і павербенки ми заряджаємо або в офісі, або вже вночі вдома. На мультиварці я ставлю таймер, щоб сніданок готувався із шостої до сьомої ранку", - розповідає Ганна.

Скільки коштує заміна лічильника

На відміну від звичайного, тарифний лічильник не просто рахує електроенергію за кількістю спожитих кіловат-годин, а і автоматично передає ці дані оператору системи розподілу. Для споживачів – це дуже зручно, бо не треба заморочуватись із передачею показників.

Крім того, автоматизована передача показань споживання унеможливлює проблеми із невірними нарахуваннями через те, що громадянин просто забув своєчасно передати дані приладу, і енергетики вписали в рахунок якусь невідому цифру. Як це часто відбувається із газом чи водою.

Обласні енергорозподільчі компанії також у виграші: не потрібно залучати додатковий персонал для зняття показів приладу обліку. Обленерго отримують більш точну інформацію з лічильників та швидше виставляють рахунки в особистих кабінетах споживачів.

"Заощадливий" лічильник можна купити самостійно або у місцевого обленерго разом з замовленням послуги з його заміни. Ціна залежить від моделі. Цього року середня ціна приладу - до чотирьох тисяч гривень. Для збіднілого населення нашої країни це досить дорого.

В прес-службі "ДТЕК Київські електромережі" розказали УНІАН, що замовити сучасний лічильник клієнти можуть онлайн. Для клієнтів компанії така послуга коштує: для однофазного лічильника від 3 163 гривень, трьохфазного від - 5 825 гривень. За ці кошти споживач отримає новий лічильник, послуги з його монтажу, опломбування та налаштування для роботи в режимі день та ніч. Також замовити лічильник можна, завітавши до Центрів обслуговування клієнтів, або звернувшись до контакт-центру. Після сплати за послугу встановлення лічильника спеціалісти виконують протягом 7 днів.

При цьому, не має різниці, де встановлювати прилад обліку: у квартирі багатоповерхівки чи приватному будинку - лічильник можна міняти всюди.

"Після встановлення та налаштування він пранцюватими в режимі "день/ніч" (з 23:00 до 7:00) та допомагатиме заощаджувати на сплаті за електроенергію", - пояснили в компанії.

Якщо є бажання міняти лічильник власними силами, то, по-перше, варто звернути увагу, що прилад потребує сертифікат державної повірки або проходження метрологічної атестації. Шукати власноруч якийсь найдешевший варіант – це тільки викинути гроші на вітер. Лічильник має відповідати вимогам обленерго, бо у подальшому обслуговування лягає на їх плечі.

Наразі у будівельних магазинах країни вартість багатотарифних лічильників досить різна: від тисячі до п’яти тисяч гривень. При цьому варто також врахувати оплату роботи майстра, яка обійдеться десь до 600 гривень. Наприклад, у Полтаві, Вінниці та Кривому Розі майстру потрібно буде заплатити за заміну однофазного лічильника 300 гривень, а трьохфазного – 450 гривень. У Києві та Броварах – 400 та 600 гривень відповідно.

Проте, є ризик, що майстер знайде привід "впарити" замовнику і інші начебто необхідні послуги. Тож можливі "сюрпризи" у кінцевій вартості та у процесі експлуатації лічильника.

Окупність і економія

Термін окупності приладу буде залежати від обсягів споживання. При невеликих обсягах така економія може бути незначною. А отже й термін окупності виявиться більшим. У клієнтів з великими обсягами споживання електроенергії термін окупності буде, відповідно, меншим.

За підрахунками спеціалістів "ДТЕК Київські електромережі", у разі споживання близько 800 кіловат-годин у місяць (що досить багато для середньостатистичної родини), середній термін окупності однофазного лічильника становитиме близько десяти місяців, трьохфазного – 18 місяців.

"Слід зазначити, що в оселях є прилади з так званим пасивним споживанням. Це, наприклад, бойлер або холодильник. Вони споживають електрику постійно протягом доби. Тому, встановлюючи двозонний лічильник, навіть не міняючи власний спосіб життя на нічний, клієнт автоматично зменшує власні витрати на електроенергію", - зазначили спеціалісти.

Економії сприятимуть раціональне електроспоживання та перехід на енергозберігаючі пристрої. Наприклад, при виборі нової побутової техніки слід надавати перевагу такій, що має клас енергоспоживання А +, А++, А+++. Вона більш енергоефективна, а отже споживатиме менше кіловатів. Також бажано використовувати сучасне обладнання, яке дозволяє програмувати за допомогою таймеру увімкнення його роботу. Це дасть можливість перенести частину енергоспоживання на нічний, більш економний період.

Слід обов’язково замінити на світлодіодні усі лампи в оселі. Держава цьогоріч навіть проводила програму, завдяки якій українці могли безкоштовно обміняти п’ять ламп розжарювання на стільки ж сучасних LED-ламп. У порівнянні зі старими вони споживають електрики в десять разів менше, випромінюючи таку ж кількість світла. Тобто, якщо у вас у будинку встановлено десять ламп розжарювання, і ви вирішите замінити їх усі на світлодіодні, приміщення освітлюватиметься так само, але нові лампи усі разом споживатимуть стільки ж електроенергії, як одна стара.

Нам усім слід більш розумно ставитися до споживання електроенергії. Це вимога часу. Наприклад, не охолоджувати кондиціонером порожнє приміщення. Вмикати світло лише там, де потрібно. Обігрівати тільки ті приміщення, де знаходяться люди тощо.

І найважливіше – потрібно свідомо думати про необхідність економії. Енергетики говорять, що після підвищення тарифів поки великого збільшення інтересу до багатотарифних лічильників не відбулося. Але причина може бути в тому, що наші люди ще здебільшого не встигли оцінити різницю в нових та старих платіжках.

Слід також розуміти, що, змінюючи власне споживання, українці не тільки зменшують особисті витрати, а і допомагають балансувати енергосистему країни. Адже, в тому числі, й за рахунок цього згладжуються пікові навантаження. Споживання електроенергії вночі – це вклад кожної української родини в міцність вітчизняної енергосистеми, а вона в умовах війни дійсно потребує стабільної роботи.

Ганна Бредіхіна