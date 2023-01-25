Експерти перевірили станції.

На українських атомних електростанціях, проінспектованих Міжнародним агентством з атомної енергії, немає військової техніки.

Про це заявив глава Управління ООН з ядерного нагляду Рафаель Гроссі під час виступу перед депутатами Європарламенту, пише CNN. Ця заява розвінчує чергові звинувачення Росії.

"Сьогодні вранці я доручив своїм командам провести всебічну перевірку об'єктів у співпраці з керівництвом цих об'єктів, щоб встановити, чи дійсно будь-яка військова техніка зберігається, розміщується або переміщається туди. І, звичайно, результати цих інспекцій були негативними", - сказав Гроссі на зборах у Брюсселі.

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Росія звинуватила Україну в зберіганні зброї на АЕС

Нагадаємо, що 23 січня директор Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації Сергій Наришкін заявив, що Україна нібито складує надану партнерами зброю і боєприпаси на територіях атомних електростанцій.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна ніколи не зберігала зброю на території АЕС. Він нагадав, що російські війська окупували Запорізьку АЕС і зараз там перебувають загарбники.

"Сенс брехні росіян - виправдати свої провокації", - сказав він.

Нагадаємо, що в січні на всіх атомних електростанціях України почали працювати постійні місії МАГАТЕ.

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