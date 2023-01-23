Росія поширила фейк про нібито зберігання боєприпасів на підконтрольних Україні АЕС.

Росія звинуватила Україну у використанні атомних електростанцій як майданчиків для зберігання боєприпасів. В Офісі президента України спростували ці звинувачення і заявили, що так Кремль намагається виправдатися за власні порушення на захопленій Запорізькій АЕС.

Раніше сьогодні російські ЗМІ поширили заяву голови Служби зовнішньої розвідки РФ Сергія Наришкіна про те, що Україна нібито зберігає отримані від Заходу боєприпаси на території атомних станцій.

"Це стосується найбільш дорогих і дефіцитних для ЗСУ ракет до комплексів РСЗВ HIMARS і західних систем ППО, а також артилерійських боєприпасів великого калібру", – сказав Наришкін.

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Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк спростував цю заяву Наришкіна, підкресливши, що Україна ніколи не зберігала зброю на АЕС.

"При цьому РФ захопила ЗАЕС і тримає там військових... Сенс брехні від росіян - виправдати свої провокації", - заявив Подоляк.

Ситуація на українських АЕС

10 січня стало відомо, що МАГАТЕ планує направити на всі українські АЕС свої постійні спостережні місії. Через тиждень спостерігачі розмістилися на об'єктах.

У той же час український "Енергоатом" заявив про розміщення росіянами установок "Град" та іншої зброї на території захопленої ними Запорізької АЕС. Відзначається, що спостерігачі МАГАТЕ бачать ці порушення, але не можуть нічого вдіяти.

Щоб убезпечити ЗАЕС від можливих провокацій, Україна пропонує розмістити на станції миротворчу місію ООН.

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