Глава МЗС України Дмитро Кулеба подякував генеральному директору МАГАТЕ Рафаелю Гроссі за відмінну і своєчасну співпрацю, яка допомогла протидіяти російській брехні.

Фахівці Міжнародного агентства з атомної енергії не знайшли доказів виробництва будь-якої "брудної бомби" на трьох українських об'єктах, що свідчить про те, що Росія підтвердила свій статус головного брехуна у світі.

"Міжнародне агентство з атомної енергії перевірило 3 українські об'єкти з акцентом на російську дезінформацію та не знайшло доказів про будь-яку "брудну бомбу". Я дякую генеральному директору МАГАТЕ Рафаелю Гроссі за відмінну і своєчасну співпрацю, яка допомогла протидіяти російській брехні. Росія підтвердила свій статус головного брехуна у світі", - повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у мікроблозі Twitter.

Як сказано у прес-релізі МАГАТЕ, інспектори Міжнародного агентства завершили п'ятиденну верифікаційну діяльність на трьох об'єктах в Україні після отримання запиту від уряду України.

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Зокрема, як повідомив Гроссі, письмові запити України стосувалися направлення фахівців МАГАТЕ в Інститут ядерних досліджень НАН України у Києві, державне підприємство "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" у Жовтих Водах та Виробниче об'єднання "Південний машинобудівний завод" у Дніпрі.

"Впродовж останніх декількох днів інспектори мали змогу здійснити усі заходи, які МАГАТЕ запланувало провести і отримали безперешкодний доступ на місцях. Відштовхуючись від оцінки результатів, доступних на сьогодні, і від інформації, наданої Україною, Агентство не знайшло жодних ознак незаявленої ядерної діяльності і матеріалів на об'єктах", - наголошується у повідомленні.

Також Гроссі сказав, що якомога скоріше МАГАТЕ прозвітує про результати відбору екологічних проб навколишнього середовища.

Заяви Росії про "брудну бомбу" в Україні: що відомо

23 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу обдзвонив міністрів оборони держав НАТО з розповідями про нібито підготовку Україною до застосування "брудної ядерної бомби.

Зеленський підкреслив, що застосувати ядерну зброю в Європі може лише один суб'єкт – президент Росії Володимир Путін, а не Україна.

Голови зовнішньополітичних відомств Великої Британії, Франції і США відкинули хибні звинувачення Російської Федерації про те, що нібито Україна готується застосувати "брудну бомбу".

31 жовтня інспектори МАГАТЕ розпочали перевірку двох об'єктів в Україні на тлі звинувачень РФ про нібито виробництво "брудних бомб".