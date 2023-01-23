Експерти працюватимуть на станціях у відповідь на офіційний запит уряду України.

На всіх українських атомних станціях почали працювати постійні місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

"Упродовж минулого тижня на вітчизняні атомні об’єкти прибули представники Міжнародного агентства з атомної енергії. Зараз фахівці почали роботу на ХАЕС, відтак тепер постійні місії працюватимуть на Рівненській, Чорнобильській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС", - йдеться у повідомленні НАЕК "Енергоатом".

Завданням місій є збереження ядерної та радіаційної безпеки атомних об’єктів України у час, коли Росія вчиняє справжній ядерний тероризм.

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В компанії нагадали, що експерти працюватимуть на станціях у відповідь на офіційний запит уряду України.

На тимчасово окупованій Запорізькій АЕС місія МАГАТЕ працює з вересня 2022 року.

Ситуація на українських АЕС - подробиці

З 4 березня 2022 року Запорізька АЕС перебуває під контролем російських окупантів. Також захоплено місто-супутник АЕС – Енергодар. З початку війни ЗАЕС постійно обстрілюють, через що станція регулярно знеструмлена.

МАГАТЕ погодилася на пропозицію Києва розгорнути спостережні місії на всіх українських АЕС, включаючи Чорнобильську. Представники організації відстежуватимуть ситуацію з безпекою на станціях в контексті війни, що йде. Зокрема вони хочуть подивитися, як російські ракетні удари по енергетичній інфраструктурі впливають на роботу АЕС.

Пізніше голова організації Раффаель Гроссі заявив, що МАГАТЕ розширює свою місію в Україні, щоб запобігти виникненню ядерної аварії під час війни з Росією. 18 січня на Рівненській АЕС розпочала роботу постійна місія Міжнародного агентства з атомної енергії. Там постійно перебуватимуть два експерти МАГАТЕ з ядерної безпеки та захищеності.