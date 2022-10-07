Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що станція залишається українським об'єктом.

Кількість інспекторів на Запорізькій АЕС, розташованій на окупованій Росією території України, буде збільшено в два рази, до чотирьох осіб.

Про це заявив глава МАГАТЕ заявив Рафаель Гроссі, передає Associated Press.

В ході візиту до Києва генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі висловив жаль у зв'язку з тим, що працівники найбільшої АЕС в Європі знаходяться в "майже нестерпних умовах".

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За словами Гроссі, він має намір підняти це питання і сподівається на створення зони безпеки навколо АЕС в ході переговорів з якимсь "дуже високопоставленим чиновником", коли незабаром відправиться до Москви.

Гроссі підкреслив, що, незважаючи на оголошену Росією "анексію" частини Запорізької області, станція залишається українським об'єктом, який належить державній компанії "Енергоатом".

Захоплення ЗАЕС і викрадення гендиректора станції Мурашова

4 березня російські окупанти захопили ЗАЕС і місто-супутник Енергодар. Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону навколо станції. Окупанти періодично обстрілюють атомну станцію і територію біля неї.

Співробітники Запорізької АЕС не бажають співпрацювати з ворогом, ситуація на станції напружена.

1 жовтня президент "Енергоатому" Петро Котін повідомив, що 30 вересня російські загарбники викрали гендиректора ЗАЕС Ігоря Мурашова. 3 жовтня стало відомо, що окупанти відпустили гендиректора Запорізької АЕС. А 5 жовтня в МАГАТЕ повідомили, що Мурашов більше не буде директором Запорізької АЕС.

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