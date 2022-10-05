В МАГАТЕ повідомили, що після звільнення Мурашов перебуває зі своєю сім'єю і не буде продовжувати роботу на ЗАЕС.

Гендиректор Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) Ігор Мурашов, якого раніше викрали російські окупантияни, більше не працюватиме на атомній станції.

Про це повідомляється на сайті МАГАТЕ.

"Пан Мурашов зараз перебуває зі своєю сім'єю і не буде продовжувати роботу на ЗАЕС. Поки що незрозуміло, хто його замінить", - йдеться у повідомленні.

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Крім цього, у повідрмленні організації зазначається, що цього тижня глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі вирушить до Києва, а потім до Москви для продовження консультацій з метою "якнайшвидшого узгодження і впровадження охоронної зони ядерної безпеки навколо ЗАЕС".

Захоплення ЗАЕС та викрадення Мурашова

4 березня російські окупанти захопили ЗАЕС і місто-супутник Енергодар. Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола станції. Окупанти періодично обстрілюють атомну станцію та територію біля неї.

Співробітники Запорізької АЕС не бажають співпрацювати з ворогом, ситуація на станції напружена.

1 жовтня президент "Енергоатому" Петро Котін повідомив, що 30 вересня російські загарбники викрали гендиректора ЗАЕС Ігоря Мурашова.

За даними Котіна, Мурашов був затриманий російським патрулем дорогою від станції до Енергодару. Автівку зупинили, його самого силоміць затримали та з зав'язаними очима відвезли в невідомому напрямку. 3 жовтня стало відомо, що окупанти відпустили гендиректора Запорізької АЕС.

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