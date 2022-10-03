Російські військові викрали Ігоря Мурашова 30 вересня.

Окупанти звільнили генерального директора Запорізької атомної електростанції Ігоря Мурашова.

Про це гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі написав на своїй сторінці у Twitter.

"Я вітаю звільнення Ігоря Мурашова, генерального директора української Запорізької атомної електростанції. Я отримав підтвердження, що пан Мурашов безпечно повернувся до своєї родини", - зазначив Гроссі.

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Інших подробиць він не повідомив.

В Енергоатомі повідомили, що Мурашов перебуває у Запоріжжі.

"Мурашов, якого російські військові 30 вересня 2022 року викрали дорогою зі станції до Енергодару, звільнений! Відомо, що окупанти викинули його на підконтрольну Україні територію ввечері 3 жовтня", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі Мурашов у безпеці, він перебуває в Зовнішньому кризовому центрі ЗАЕС у Запоріжжі.

"Звільнення відбулося завдяки широкому розголосу надзвичайної події та неабияким зусиллям з боку генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, який зіграв значну роль у звільненні Ігоря Мурашова з російського полону", - зауважили в компанії.

Захоплення ЗАЕС та викрадення Мурашова - що відомо

4 березня російські окупанти захопили ЗАЕС і місто-супутник Енергодар. Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС. Окупанти періодично обстрілюють атомну станцію та територію біля неї.

Співробітники Запорізької АЕС не бажають співпрацювати з ворогом, ситуація на станції напружена.

1 жовтня президент "Енергоатому" Петро Котін повідомив, що 30 вересня російські загарбники викрали Мурашова.

За даними Котіна, Мурашов був затриманий рашистським патрулем дорогою від станції до Енергодару. Автівку зупинили, його самого силоміць затримали та із зав'язаними очима відвезли в невідомому напрямку.

У свою чергу Міністерство закордонних справ України рішуче засудило протиправне затримання окупантами гендиректора ЗАЕС.

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