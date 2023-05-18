На момент російського вторгнення в Україну Молдова на 100% залежала від поставок російських енергоресурсів.

Молдова більше не залежить від постачання газу з Росії, оскільки тепер вона повністю інтегрована в європейську енергетичну мережу.

Про це заявив прем'єр-міністр країни Дорін Речан на конференції з питань безпеки в Бухаресті, зазначивши при цьому, що на момент російського вторгнення в Україну Молдова на 100% залежала від поставок російських енергоресурсів.

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"Молдові більше не потрібен російський газ, вона інтегрована як технічно, так і комерційно в європейську енергетичну мережу", — заявив Речан.

Крім того, політик зазначив, що з початку російського вторгнення Молдова вдвічі збільшила свій військовий бюджет. Раніше уряд в Кишиневі неодноразово звинувачував владу РФ у спробах дестабілізувати ситуацію в країні - в тому числі йшлося про роботу всередині Молдови агентів російських спецслужб.

Війна в Україні та позиція Молдови

1 жовтня 2022 року "Газпром" скоротив поставки газу в Молдову.

7 лютого 2023 року Україна розпочала імпорт газу через Молдову.

2 квітня 2023 року Молдова заявила про те, що вирішила відмовитися від російських енергоносіїв. Як заявила президент країни Майя Санду, в питаннях постачання газу Молдова вже "практично незалежна" від Росії. Однак країна залежить від цінової ситуації на європейському енергетичному ринку, тому потрібні інвестиції в енергоефективність та Ввідновлювані джерела енергії.

Президент Молдови зазначила, що повна енергонезалежність від Росії стане можливою через два роки, коли буде закінчено будівництво магістральної лінії електропередач Кишинів-Вулканешти. Ця лінія дозволить об'єднати енергосистеми Молдови та Румунії.

7 квітня 2023 року Молдова підписала газовий контракт з Грецією.

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